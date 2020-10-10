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蔡英文：台南已是科技中心、文化首都　年輕人都「南漂」了

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記者陶本和／台北報導

為慶祝雙十國慶，今年國慶焰火首次移師台南舉行。總統蔡英文、副總統賴清德也前往平安戀愛廣場焰火主會場出席「國慶焰火晚會」，除與現場所有貴賓共同欣賞絢爛繽紛的焰火，也鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景。

▲國慶焰火在台南安平漁光島施放，吸引超過42萬名民眾在現場觀看，蔡英文總統、賴清德副總統、台南市長黃偉哲，以及立法院游錫堃院長共同按鈕啟動這場國慶煙火秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國慶焰火在台南安平漁光島施放，吸引超過42萬名民眾在現場觀看，蔡英文總統、賴清德副總統、台南市長黃偉哲，以及立法院游錫堃院長共同按鈕啟動這場國慶煙火秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文致詞時表示，今晚的台南，真的是又美麗、又熱鬧，她要謝謝現場的好朋友一同齊聚在台南，一起慶祝國慶日「，每一年的國慶焰火，都是很多人期待的活動，今年第一次選在台南施放，更是特別有意義。」

蔡英文提到，台南不只有世界知名的美食、美景，在賴清德、黃偉哲接棒努力下，台南更是不斷的往前走，「今天的台南，已經是科技中心及文化首都，工作的機會增加了很多，產業也發達了，連外地的年輕人也會『南漂』過來，來這裡打拚、生活。」

蔡英文認為，台南成功的故事，就是台灣的縮影，今年台灣守住了疫情防線，也穩住經濟，現在大家可以一起來台南出遊，她也希望國人多到台南看看、玩玩，享受台南的美好。

賴清德致詞時，則是感謝大家齊聚在台南市漁光島，欣賞國慶焰火。他指出，國慶焰火是國慶系列活動當中，最受矚目的一項，他感謝蔡英文及立法院長游錫堃選擇在台南舉辦國慶焰火，他也肯定台南市民辛苦打拚，在各個領域都有傑出的表現，「尤其台南市從過去到現在，在守護主權、維護民主上，一直都站在第一線。」

▼2020台南國慶煙火晚會。（圖／台南市政府提供）

▲▼2020台南國慶煙火晚會,官員致詞,蔡英文,賴清德,游錫堃,黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

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