2020國慶焰火在台南　 湧入超過50萬人high翻安平

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火將於10日晚上在台南安平漁光島施放，晚上截至9時已湧入超過50萬人，蔡英文總統在副總統賴清德、大會主席游錫堃、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往安平主舞台「戀愛廣場」，主持開幕，蔡英文總統表示，今晚的台南真是又美麗又熱鬧，她要謝謝現場的好朋友，跟我們齊聚在台南一起慶祝國慶日。

▲27354發煙火，把安平漁光島照亮成最絢麗燦爛的海灘，長達33分鐘的聲光視覺震撼，讓滿場50萬民眾大為感動，大嘆是最美麗的國慶焰火。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

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蔡英文總統強調，今年第1次選在台南釋放是特別有意義的，台南不只是世界知名的美食跟美景，我們台南還有賴副總統，還有黃偉哲市長，他們接棒努力之下讓台南不斷的往前走，今天的台南已經是科技重心，也是一個文化首都，工作的機會增加很多，產業也發達了，連外地的年輕人都南漂過來在這裡打拼，來這裡生活，台南成功的故事就是我們台灣的縮影，今年台灣守住了疫情的防線，也穩住了經濟，現在大家一起來出遊，她希望大家多來台南看看，多來台南玩一玩，來享受台南的美好，今天在開始煙火之前，要謝謝辛苦的工作團隊，因為你們讓大家能有美麗的焰火可以欣賞，她相信大家都已經迫不及待，想要看看今天精采的煙火表演，她祝福大家有一個美好的夜晚，有個充實愉快的連假。

2020國慶焰火在台南市安平區漁光島施放，晚上7時55分已湧人超過42萬8千人，台南市政府動用310輛大客車規劃5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車、畫設4萬餘個汽機車停車格位。同時，並從上午10時起實施分層管制分流人潮、車潮。

交通局局長王銘德表示，國慶焰火預定在晚間8時起施放，約33分鐘，為避免散場時，大量車流造成塞車，他呼籲觀賞國慶焰口的台南市民儘量能繼續觀賞各大主、副會場的節目表演，讓遠程的外縣市遊客依旅遊規劃先行離開會場。

據了解，台灣史上首次由台南舉辦國慶焰火，主舞台戀愛廣場從上午起就陸續湧入人潮，許多民眾扶老攜幼舉家出動，人潮一波波湧入，到了下午3時許，主舞台附近道路、空地已經擠滿許多民眾，但都能服從交警與志工的指揮，維持良好的秩序，來自各地的攝影高手更是提早覓好拍攝點準備搶拍美照。

下午4時左右主舞台的節目陸續開始，包括學生聯合儀隊的樂儀表演、十鼓擊樂團演奏《時空炸現》、明華園上演《神仙・英雄 府城國慶看煙火》的劇目、紙風車獻上《巫頂看世界》的歡樂小品，還有無人機的空中飛行表演，以及許多團體和歌手藝人的精采演出，在斜暉映照波光、徐徐海風的吹拂下，一場又一場的藝術饗宴現場民眾看的掌聲連連、目不轉睛，氣氛十分和樂。

另外在副舞台觀夕平台、台灣船園區及四鯤鯓，也安排入圍金曲獎、獲海洋音樂祭海洋之星榮銜等多組樂團，及台南最大的爵士樂團，熱情開唱演出，讓所有民眾在觀賞絢爛的焰火之前都有豐富的樂音享受。

今年國慶焰火主題，分為「回眸大員(台南古稱)」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」、及「團結台灣、民主勝利」等5大節目，每一節目平均7分鐘，而首度在國人面前亮相的飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進；透過銀色馬尾劃開黑夜營造盛大彭湃畫面，照亮安平的夜空，最後以藍、白、紅三色的國旗色彩照耀天際、鼓舞全民，展現全民對於「團結台灣，民主勝利」的決心，每個段落也都搭配大家耳熟能詳的經典樂曲，如安平追想曲、三軍進行曲及島嶼天光，綺麗燦爛的花火搭配動人的樂曲，讓國慶焰火更引人入勝，帶給觀賞民眾視覺與聽覺雙重震撼的全新感受。

據市府統計，10日晚上7時55分許，四鯤鯓龍崗服務中心大約人數4萬6000人；戀愛廣場逾19萬人；億載金城服務4萬5000人；台灣船7萬5000人；觀夕平台7萬2000人，合計42萬8000人。而晚上9時統計，已超過50萬人。



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