國慶焰火疏散50萬人　黃偉哲坐鎮停車場！23:50送走最後1位遊客

▲台南市長黃偉哲於10日深夜11時50分許，親自送走搭接駁車的最後1位旅客，正式宣布2020國慶煙火活動圓結束。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平國慶焰火湧進超過50餘萬人，為台南市政府原預估的20萬人的2.5倍，市長黃偉哲在晚會結束後，到大台南智慧交通中心指示，全力協助遊客人車疏散，黃偉哲市並於10日深夜11時50分許，親自送走搭接駁車的最後1位旅客，正式宣布2020國慶煙火活動圓結束。

交通局除請公車業者加派接駁人車載送遊客前往台鐵、高鐵車站及各處停車場接駁站，亦協請台鐵在11日凌晨１時，及凌晨1時30分，各加開1班北上嘉義、南下潮州的區間列車，同時趕不上高鐵遊客亦協助轉乘台鐵、台南轉運站，搭乘火車、國道客運返家。

交通局局長王銘德表示，5線接駁路線共動用300餘輛接駁車，接駁1500餘車次、載運6萬餘人離場，交通疏運小組，在大台南智慧交控中心全程監控疏散道路情況，針對車流情形即時調整號誌因應，警方人員則在中華西路、民權路、安平路、永華路等各路口指揮引導車流，南側會場於晚間10時順利疏散人車，40輛接駁車隨即調往支援東線接駁勤務；北線接駁勤務在晚上11時30分完成；東線往台鐵接駁勤務在11日0時發出最後1班接駁車。

經發局局長陳凱凌說，國慶煙火市集招商順利，活動現場每攤購買人潮不斷，特色美食、精采表演搭配璀燦煙火秀吸引大批人潮，黃偉哲市長特別叮嚀活動後需儘速進行場復，還用路人一條整潔乾淨的街道，經發局於國慶焰火結束後，用最快速度將帳篷等器具移除，並立即進行環境清潔作業，務必以最快速度將道路回復原狀，還給市民一個乾淨整潔的環境。

經發局局長陳凱凌說，攤商總共480攤，招商數399攤，其餘是公益攤跟政府宣導攤位60公益攤+21攤安平在地攤，營利數字剛剛有稍微問一下攤商，攤商表示比預期高5成以上，原先備貨的數量大約晚上7時就全數賣光，緊急請公司員工騎機車補貨，預估每攤營業額大約會落在8-10萬之間。

交通局統計至下午8時20分止，累計接駁車輸運統計（進場人次總計）北線419車次16760人次；東線369車次23898人次；南線65車次4673次；台鐵274車次10530人次；高鐵40車次1438人次；區內313車次11447人次，累計1580車次 68746人次。

市長黃偉哲並到環保區隊，慰問徹夜清掃環境的清潔隊員，據環保局指出，預計11日凌晨3、4時可以完成全部主副會場全部清理。

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