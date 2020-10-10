義交驅離違停　早餐店老闆不爽生意跑了…開譙5個字罰6000



▲吳姓老闆不滿義交經常在店門口站崗影響交通，對他咆嘯狂飆。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一間早餐店老闆，因不滿義交經常在店門口指揮交通、驅離違停，竟對義交破口大罵「x你x雞x」，義交遭到污辱不甘而截取行車紀錄器畫面提告。新竹地院法官則依公然侮辱罪判罰早餐店老闆6千元。

判決指出，關東橋一間專賣水煎包的早餐店，因鄰近竹科大門口，因此每日生意絡繹不絕，不過，也因車流量大，經常有義交、交警出動指揮交通，驅趕臨停車，影響早餐店生意。

2019年底，早餐店吳姓老闆再一次發現林姓義交在店門口指揮交通，驅趕臨停車輛，吳男當場對義交大罵「x你x雞x」，林姓義交認為受到汙辱，將行車紀錄器影像截取，並對吳男提告。

吳男向法官坦承有出口「x你x雞x」，但否認是對林姓義交辱罵，辯稱是對父親說，法官勘驗行車紀錄器畫面影片發現，吳男與林姓義交曾因驅趕違停發生口角，過程中咆哮「他媽的擋人家財路就是不對啦，好，站在這裡我看你多厲害，義交多厲害啊」、「你有什麼職權趕人家的車子，你有種罵你就趕這一半就好了看你多厲害啊」，之後背著林姓義交大罵「x你x雞x」。

法官認定吳男辱罵林姓義交，由於吳男不滿義交執行勤務影響生意，在公眾場所公然侮辱對方，實屬不該，考量兩人並未和解，因此依公然侮辱罪判罰6千元。

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