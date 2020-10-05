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巷道逆向違停！賓士哥嗆「路我家的啦」　下秒遇到他臉綠了

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▲▼台南巷道違停。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲台南巷道有賓士違停，駕駛下車嗆聲「路我家的」。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

台南一名駕駛日前經過巷道，發現一輛車直接停在逆向車道，將通道全部堵住，還沒等他開口，亂停車的駕駛就已經下車嗆聲「路是我家的」，讓男子氣炸將行車紀錄器畫面PO上網路。

這名男子深夜開車行經巷道，發現一輛車子停在逆向，將車道完全佔滿。讓人傻眼的是，逆向停車的車主竟然率先下車嗆聲，痛罵「你把人家路擋住你是沒聽到膩？沒聽到叫交通隊的來」。

男子感到相當傻眼，明明對方就逆向亂停，把車道全部佔滿，導致他無法通行，竟然還嗆得這麼大聲，哪裡還忍得住，馬上跟對方發生爭執。不料雙方爭吵一陣子，逆向駕駛竟說「你走的是人家的路，這是我家的路」，不斷威脅要找交通隊的來，威脅男子趕緊倒車，讓他可以把車子開走。

▼台南巷道違停，賓士哥下車嗆聲「路我家的」。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼台南巷道違停。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

雙方就此僵持不下，警局交通隊到場處理後續，才知道逆向的車主也是被人擋住的。逆向車主解釋，他們家就在這條路上，他當時想要把車子停到自家車庫，沒想到一車的過程中，對向有車輛駛來，導致他無法動彈動彈，後續才發生爭執。

經過警方的協調，逆向駕駛也向男子道歉，但男子仍然相當火大，將行車紀錄器畫面PO上網，瞬間引起熱議。警方也呼籲，在巷弄違規停車，不只阻礙交通，若遇上火警等突發狀況，更是會耽誤救援時機，駕駛人千萬不要違停。

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