特斯拉九份違停封機車出入口！沒一輛走得了　網怒：讓車主走下山

▲中秋連假第二天，有民眾前去九份時發現，2車輛違停在黃金博物館機車停車場入口。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）

記者徐愷昕／新北報導

中秋連假期間，許多知名景點都湧現旅遊人潮，不過就有網友2日前去九份時發現，一輛特斯拉以及另輛轎車竟將車輛違停在黃金博物館機車停車場出入口，導致現場出現機車塞爆、完全無法進出的窘境，經博物館通報後，金瓜石派出所已針對違規車輛開單告發。

有網友在臉書《爆廢公社》上PO文分享，2日上午前去九份時，發現一輛特斯拉以及另一轎車完全沒有在管交通規則，直接將車停放於黃金博物館機車停車場入口，連個機車縫都沒有留，讓他氣得忍不住直呼，「有錢就是任性」，「機車塞爆，出不去了啦」。

此貼文在網路上也瞬間引發廣大迴響，不少民眾對此行為都感到傻眼，紛紛留言：「夠沒水準了」、「很自私」、「沒公德心」、「自己隨便造成別人不便」」，認為怎麼會有人有錢買車，卻沒錢停車，希望警方罰單可以開好開滿，又或者直接拖吊，讓車主走路下山。

對此，金瓜石派出所表示，接獲檢舉後有立即趕往現場處理，分別開出至少900元的罰單，另由於該車主不止違停，還有擋住其他車輛通行，相關法律責任絕對會持續釐清並依法處理，絕不寬貸。

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▲2車輛違停黃金博物館機車出入口，引發民怨。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）