宣捷判賠2.55億關鍵曝！華盛營建涉「黑歷史」　全因女官員裸照

▲聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有開設的宣捷細胞生物製藥，因華盛提出告訴，需判賠2.55億，傳出退出投資是因為華盛黑歷史。（圖／記者張一中攝）

記者黃宥寧／綜合報導

為何身為富二代宣昶有的宣捷生醫會被判賠2.55億，導致公司生財精密儀器面臨拍法，全因2016年宣捷與華盛營建工程公司、晾舟國際資產管理公司合作，三方共同投標新竹都更開發案，原本已獲選為最優申請人，但宣捷突然喊卡，導致資格遭取消，進而遭華盛告，現在傳出宣捷喊卡的原因，是不滿華盛過去曾涉擄人強拍女官員裸照黑歷史，才終止一切投資。

一切都得從2012年講起，當時台中鐵路高架捷運化工程多處延宕，當中華盛營建工程股份有限公司承攬了531標5個車站的主體工程逾期，沒想到華盛為了不要被罰，竟找來黑道擄走交通部鐵路改建工程局中部一名女主管，強逼拍裸照、離職，台中地檢署後來循線查出改建工程局中部工程處第二工程段段長林銘益等人涉嫌包庇業者偽造施工等記錄，依圖利、偽造文書、妨害自由及違反《採購法》等罪將林銘益等12人起訴。

根據判決指出，2015年7月華盛教唆黑道從新竹到台中跟蹤鐵改局A女，並於她上班時間以電擊棒恐嚇A女並將她強行擄走帶往竹東鎮火葬場附近的工寮將她綁起來並拍下裸照更恫稱「叫妳好好工作，不要多管閒事」而且不準報警否則就把裸照PO上網，飽受驚嚇的Ａ女隔天立刻請調。

▲華盛於1981年12月所創立，為登記於高雄市的甲級專業營造廠，2015年曾涉擄走交通部鐵路改建工程局中部一名女主管，強逼拍裸照、離職。 。（圖／翻攝自華盛營建工程股份有限公司網站）

而整起事件就是因為華盛公司於2015年7月間因為531標各車站主體完工期限將至，不想被罰錢，華盛董事長特助蘇曉貞竟涉嫌透過新竹建商盧銀龍找人跟監鐵改局女主管，想要拍到她蹺班，或是可以栽贓婚外情的事證，但發現對方其實未婚後，曖昧對象也已喪偶，沒有道德責任可以譴責，便在2015年7月27日由周承廣指派小弟陳鵬鈞、彭翊凱、黃男(已歿)將人擄走。

對此，宣捷聲明指出，在華盛聲請扣押過程，宣捷提出專利技術價值已高達15億元，其金額顯然超過2億5000萬元，已經超額扣押，並表示與華盛的官司尚未判決確定，不願多做評論，但相信司法會還公司清白。

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