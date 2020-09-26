8+9饒河街夜市亮刀擄人！警快打火速壓制...嗆討債講不出由來

記者張君豪／台北報導

8月23日晚間台北市松山區饒河夜市發生一起罕見的夜市擄人事件；一名鄭姓男子當晚8點多與友人去逛夜市，卻遭4名惡煞持彈簧刀抵住大腿恐嚇：「乖乖跟我們走」4名凶神惡煞直說鄭姓男子欠他們老大錢要把他帶走處理，所幸逛夜市同行者中一名女性友人趕緊打電話報警，警方稍後在鄰近的彩虹河濱公園找到被害人，化解這場持刀討債擄人糾紛。

▲台北市饒河夜市驚傳惡煞持刀擄人，警方事發後迅速逮捕涉案者。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示，8月23日晚間8點50分左右，鄭姓男子逛饒河夜市時遭到4名男子持刀脅持，其中一人還直接嗆聲：「你欠我們老大錢，消失半年到底有沒有要處理？」並以彈簧刀抵住鄭姓男子大腿要求跟他們離開。

鄭男被4名男子押到鄰近的彩虹河濱公園探判，持刀者打電話通知老大到場準備談判，所幸轄區松山警方獲報後出動快打部隊到場，並順利救出鄭男並當場逮捕4人並搜出行兇用彈簧刀，警訊後將4人依觸犯妨害自由罪嫌移送。

饒河街夜市每到周末人潮洶湧，但店家沒想到一群身上刺青的凶神惡煞居然在眾目睽睽下公然擄人，所幸警方獲報後快速出動大批警力衝往現場救人，順利化解這場危機，犯嫌落網後對鄭男欠債前因後果語焉不詳，警方正循線追查幕後教唆主謀。

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