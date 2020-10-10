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「台海安全絕非比拳頭大小！」　江啟臣：民進黨不應片面切割中華民國

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣10日出席黨中央升旗典禮後，將前往總統府參加國慶大典。針對共機近日頻擾台，江受訪時表示，兩岸和平與台海安全，絕非只靠武力、軍備或拳頭大小，有時要比智慧，他呼籲兩岸政府開啟對話、追求區域穩定，民進黨應該盡所有努力，而非只是提升軍備，其他非軍事方法與手段都應考量。

▲國民黨中央升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中央升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣致詞時表示，今天大家聚在這邊，不只是替中華民國慶生，向國旗致敬，更是一起緬懷，本黨先烈奠定國家基業時的犧牲與盼望。

江啟臣重申，中華民國不只是一個國號、一個政權，更是一組價值理念——國民黨開國先賢在帝國主義、殖民主義肆虐的年代，樹立起民族平等尊嚴的願景；在封建帝制的年代，提出自由民主的倡議；在民不聊生的年代，勾畫了經濟民生的建設藍圖。「當我們說國民黨要捍衛中華民國時，我們要捍衛的正是這些價值！」

江啟臣表示，對於中華民國來說，今年是艱難的一年。從延燒至今的貿易戰、今年爆發的新冠疫情、新冷戰憂心的浮現，到台海軍事衝突風險的升高；一連串變局，不管是對人際關係或國際關係，都帶來巨大挑戰，對國民黨而言也是如此。

江啟臣表示，年初以來，國民黨歷經選舉失利的連續衝擊，更遭遇民進黨掌握國家資源的強勢進逼，可說面臨了國民黨近年來的大逆風，但國民黨史上從來不缺挫折，而每次總能重新站穩腳步，展現堅忍的韌性。

江啟臣指出，革命時國民黨失敗十次，才迎來最後的勝利；建國後面對軍閥割據國民黨北伐，面對日軍入侵，國民黨抗戰；國共內戰後轉進台灣，並在此建立起「自由中國」的典範；1970年代遭遇外交困局，我們透過深化經濟與民主建設，讓世界刮目相看。

江啟臣說，時至今日，國民黨對中華民國的理念價值，仍堅信不移；對於國民黨作為華人世界的自由標竿，仍深自期許，也就是這樣的信念，讓黨在挫折中成長，在失敗中學習。江啟臣喊話，大家要堅定目標，落實改革，才能喚起民心，贏回信任。

江啟臣話鋒一轉，藉機會提醒執政黨，因為先賢先烈的努力，讓我們得以不分朝野，在10月10日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。他衷心期盼執政黨在慶祝國慶時，更要思考自身對於中華民國的認同，而不是只停留在片面與切割之中。

最後，江啟臣感謝一同出席升旗典禮的黨員，在國民黨的艱困時刻，仍與黨同行，沒有因為可能遭遇的挑戰質疑而袖手旁觀。因為有這些人的同行，讓國民黨改革路途雖然艱辛，仍有溫暖支持。展望未來，我們更要以中華民國為團結的核心，一起努力共同打拚「R.O.C FOREVER！」

▲國民黨中央升旗典禮，馬英九、吳敦義、江啟臣率眾下樓。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中央升旗典禮，馬英九、吳敦義、江啟臣率眾下樓。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中央升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中央升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

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