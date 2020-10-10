蔡英文國慶演說「有決心維持兩岸穩定」　馬英九：沒互信就沒用





▲國民黨中央升旗典禮，馬英九致詞。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文國慶演說稱有決心維持兩岸穩定，前總統馬英九受訪表示，有決心很好，但兩岸若沒有互信，有決心也沒有用。

馬英九上午出席國民黨中央升旗典禮前受訪表示，兩岸要趕快恢復互信，才能讓海峽關係穩定和平。

蔡英文以「團結台灣，自信前行」為題在雙十國慶慶典中發表演說。蔡英文表示，堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。

蔡英文說，政府將打造堅實國防，強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，並讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。

蔡英文提及，未來國家在區域及國際的發展方向，她指出，台灣要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

蔡英文表示，當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。」她也提到，台灣人民對於和平穩定與繁榮永續的主流民意正趨向一致。