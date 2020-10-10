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劍指台灣！殲-15「模擬對島打擊」精準命中　28秒影片大秀肌肉

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▲▼中國發佈殲-15對島攻擊影片 劍指台灣。（圖／央廣軍事）

▲殲-15模擬對島攻擊影片截圖，期間還有穿越山谷、躲避雷達的畫面。（圖／央廣軍事）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍近期動作頻頻，在雙十國慶前夕，《央廣軍事》9日發佈28秒的「殲15編隊模擬對島打擊」影片，稱近日在渤海演習中，以航空母艦載機殲-15「對海島目標進行打擊」、「精準命中」。東部戰區於當日下午轉載這部影片。

▲▼中國發佈殲-15對島攻擊影片 劍指台灣。（圖／央廣軍事）

▲殲-15對島攻擊影片截圖。（圖／央廣軍事）

《央廣軍事》9日在官方微博釋出影片，並稱連日來，海軍艦載航空兵某部在渤海某空域，組織殲-15艦載戰鬥機開展多課目實兵戰術對抗訓練，類比對海島目標進行打擊；在演練中，殲-15編隊穿越山谷、躲避雷達、低空掠海、搜尋目標，隨後精準命中！

▲▼中國發佈殲-15對島攻擊影片 劍指台灣。（圖／央廣軍事）

▲類比對海島目標進行打擊。（圖／央廣軍事）

與此同時，遼寧海事局9日下午也連續發佈「遼航警0206」、「遼航警0207」、「遼航警0208」3個航行警告，宣佈解放軍9日16時至16日16時、9日18時至15日12時、11日至17日每天6時至18時，在黃海北部執行軍事任務及實彈射擊，任務範圍涵蓋大連軍港南方海域，及位於黃海北部中間的兩個海區。

此外，遼寧海事局於6至7日，分別發佈「遼航警0204」及「遼航警0205」通報，宣佈解放軍在7日8時至16時、8日7時至20時，在渤海海域執行軍事任務。

演習地點位於遼東灣葫蘆島軍港南方海域，涵蓋遼東灣的覺華島、磨盤山島、閻家山島及張家子島。值得注意的是，央廣軍事微博9日發佈的影片中，殲-15模擬炸射的海島目標即為閻家山島。

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