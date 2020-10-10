快訊／確診後首露面！川普明在白宮「公開談話」　12日佛州造勢

▲川普治療3天神速出院。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

確診新冠肺炎的美國總統川普傳出明天將在白宮向支持者講話，他也預計12日前往佛羅里達出席造勢活動。這是川普確診後首度參加公眾活動，也是他再次在白宮舉行政治活動。

美國媒體今天紛紛引述一名政府官員的話指出，川普明天下午將出席保守派非裔人士歐文斯（Candace Owens）舉辦的活動，川普將站在白宮南草坪陽台對支持者發表談話，預計將有上百人出席這場活動。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，這項活動主題是向和平抗議者傳達法律與秩序。5月底以來，全美各地爆發大規模示威抗議活動，抗議種族歧視，但由於不少活動變調，演變成放火打劫，川普力主法律與秩序，要求各地警察強勢介入。

在媒體傳出川普將在明天於白宮出席公開活動後，川普也在推特上表示，預計12日前往佛羅里達州聖福德（Sanford）的大型造勢活動。他還在推特上連結造勢活動的報名網頁。

川普於2日凌晨透過推特宣布他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診，並在當天傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。川普隨後於5日傍晚返回白宮。

白宮醫師康利（Sean Conley）昨天表示，川普已經完成治療，返回白宮後，生命徵象與身體檢查維持穩定，沒有任何病情惡化跡象。

康利並表示，10日是川普在1日檢測確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的第10天。基於團隊持續的診斷，他高度預期川普屆時將能安全的恢復公共活動。