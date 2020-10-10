全民強身！　中國支持向公眾開放體育場館

▲中國鼓勵開放體育場館，廣設健身設施，促進健身產業發展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎期間暫時關閉，做為方艙醫院等用途使用的體育場館，如今將成為中國大陸全民「強身健體」的大本營。據中國國務院辦公廳近日發布的指導意見稱，將支持各類體育場館向社會免費或低收費開放、發展互聯網＋健身，支持土地用以建設健身設施。

《中國政府網》今日通報，因應新冠肺炎疫情和社會需要，國務院辦公廳日前發布《關於加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見》，要求各地區要統籌體育和公共衛生、應急避難(險)設施建設，推廣公共體育場館平戰兩用改造，在公共體育場館新建或改建過程中預留改造條件，強化其在重大疫情防控、避險避災方面的功能。

與此同時，中共中央計畫「十四五」期間，在全國新建或改擴建1000個左右體育公園，打造全民健身新載體；支持建設符合環保和安全等要求的氣膜結構健身館、裝配式健身館。

大陸官方《意見》要求，新建的居住社區，要按照有關要求和規定配建社區健身設施，完善室外健身設施產權歸屬，以及完善大型體育場館免費或低收費開放補助政策，支持體育場館向社會免費或低收費開放等。

為兼顧防疫，《意見》強調，公共體育場館管理運營方要積極執行場館信息化建設標準規範，建立完善預約制度，確保進出館人員可追溯，並根據疫情防控要求及時調整入館限額。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。