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關西美食一次吃！家樂福日本周限時2周開跑　大阪燒、抹茶千層酥都有

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▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福日本周登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年因疫情影響無法出國，但又好想念日本美食怎麼辦？這次家樂福就把日本關西10縣市的在地經典名產通通搬出來了，網羅超過500款民生、美妝、美食商品，不但可以吃到大阪燒、京都抹茶、奈良蕎麥麵等，還有用百年老店抹茶製成的多款罪惡甜點，如抹茶泡芙、伯爵抹茶蛋糕、京都宇治抹茶生乳捲，即日起至10月20日限時2周登場。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼日本周網羅超過500種美食、美妝、民生用品。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

家樂福日本周即日起限時2周盛大展開，這次集結了日本關西10縣市的在地百年名產以及超夯商品，包括有著神戶專產世界等級牛種、天下廚房也是麵食之城的大阪，專產美味水果之鄉和歌山及擁有世界知名百年抹茶的京都等，不管是想各式零食吃如米果、POCKY巧克力棒等，還是來瓶梅酒都沒問題，還有微波就能吃的花枝炒麵、大阪燒海鮮，總共超過500款商品一次滿足。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲伴手禮必買京抹茶夾心千層酥、京都嵐山抹茶團子。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲還可以吃到花枝炒麵、大阪燒海鮮。

其中，伴手禮餅乾推薦這款「京都抹茶夾心千層酥」、「京都嵐山抹茶團子」，酥脆千層派中夾入宇治抹茶製成的抹茶奶油內餡，茶香味十足，而團子是使用宇治老茶舖「丸宗」的抹茶搓製成Q彈抹茶麻糬，再包進紅豆沙餡，大人、小孩都會愛。而婆媽必備這個來自滋賀的「淡路島洋蔥湯超值包」，不僅可以單沖熱水喝，還能加入炒飯、咖哩或味噌湯當作調味，更能顯現道地日本風味呢。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲甜點有5款獨家抹茶甜點。

▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福新店店有獨賣北海道奶霜霜淇淋。

甜點部分則找來「京都宇治茶茶小王子」推出5款獨家限定甜點，特地採用百年老店矢野園抹茶製作而成，有抹茶泡芙、輕乳酪蛋糕、伯爵抹茶蛋糕、半熟乳酪塔、抹茶奶蓋蛋糕選擇，抹茶控不能錯過。另外，家樂福新店店還有獨家小攤販，販售北海道純鮮奶霜冰淇淋，只有在新店店才有，日本周即日起至10月20日線時登場。

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