親師代溝／網路世代的父母　如何跟傳統世代溝通？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

從送托到幼兒園，再從幼兒園進入小學，不知道您有沒有和我一樣的感慨，發現「親師溝通」這門課可真不好修？尤其是網路世代的家長，若碰到不太了解網民文化的保母或老師，那就更容易出現「雞同鴨講」、「有說沒有通」的窘況，這樣的觀念代溝，甚至會導致雙方常起衝突與對立誤解。

隨著自媒體發展蓬勃，許多醫師、專家都會親自上網分享育兒小撇步，這樣的百花爭鳴，使網路資訊的公信力大幅提升，已經不像過去有種「都市傳說」的謎樣色彩。

自從7年前懷孕起，我便採取大量網路資源來教養女兒，其中碰到模擬兩可的說法，我會繼續google相關論文及學說來佐證，加上後來從事親子專欄寫作為業，我長期接觸來自四面八方的各家論點，想法確實會比一般人更多元些。

我發現，像我這樣擅長用網路資訊來帶小孩的媽媽，通常都比較有自主性，知道自己想要帶給孩子怎樣的成長環境，雖然從我的立場來看，這只是想跟保母與老師多溝通新觀念，但其實在對方的眼中，很容易被曲解為質疑他們的權威。

網路世代的我們，碰到疑難雜症，第一時間多是上網發問，尋求廣大網民的意見，可是對傳統世代來說，這根本是刻意公審、找他們麻煩！雖然你一點指責的意思都沒有，也不曾指名道姓，但對方就是會自行帶入，任憑自己怎麼解釋都說不清，這就是代溝！

又，不得不說，上一代解決事情的方式，常持「大事化小，小事化無」，以「不傷和氣」為優先，在我們這世代看來，就是四個字：「息事寧人！」網路世代的父母，會認為這是壓事情，「為什麼不能攤開來講？真相是越辯越明的！」但在傳統世代的眼中，這就是找麻煩。

「網路世代的父母，慣用網上資源來處理生活大小事，並徵詢網友意見，但若是牽扯到糾紛，對方觀念又比較傳統時，很容易被誤會是惡意攻擊！」我以前不懂這一點，背後被插了好幾刀，現在才恍然大悟是代溝問題，無意間得罪了別人，因此，我要建議大家～

1、不管是托育、幼稚園，還是上小學，碰到有疑惑的地方，請先直接跟對方溝通，算是留個面子。

2、若是要上網詢問，多申請一個小號吧，並且隱去相關人員的真實個人資料，較不容易被針鋒相對，若要上法院，也是自保的方式之一。

3、如果已經感覺到對方的不友善，請放棄溝通，早早替孩子轉換環境，因為代溝不是這麼容易解決的，反而會讓孩子夾在中間，更難做人。

「既然知道是代溝，那在碰到糾紛時，換個角度去思考對方的感受吧！」我也奉勸托育、教育工作者，真的要多抽出時間來更新觀念，而不是堅持自己的權威，把理念不同的家長，都打上恐龍標記，而父母也得多關心孩子，不要把小孩全權外包給人家教養，造成親子之間的疏離與不信任。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。