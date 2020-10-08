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雙十連假限定！2大量販優惠一次看　全館9折還有點數免費換咖啡

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▲▼家樂福日本週登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福9日全館快閃9折優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

雙十連假就要登場了，全台2大量販也紛紛祭出超狂優惠，搶攻民眾荷包。家樂福在假期首日（9日）推出滿千就送9折現金折價券限定活動，愛買則在3天假期有會員扣點數免費換現煮美式咖啡，最後一天（11日）全館加碼，會員消費滿2000元享9折抵用現金券回饋，把握機會買一波。

為迎接年底最後3天連假，家樂福不僅將日本關西10縣市的在地經典名產全搬出來了，網羅超過500款民生、美妝、美食商品，通通一次滿足，更加碼在明（9）日推出快閃活動，全台量販、便利購、線上購物都有9折優惠，量販店單筆消費滿2000元、便利購單筆滿1000元就有9折現金折價劵，而線上購物單筆滿2000元則直接現打9折，趕緊把握機會衝買一波民生用品還有好吃的。

▲▼愛買推出雙十會員免費喝咖啡。（圖／業者提供）

▲愛買於雙十連假推會員點數換咖啡優惠。（圖／業者提供）

另一愛買量販也推出3天快閃活動，9日、10日至指定6間門市包括板橋南雅、桃園、新竹、新竹巨城、台中復興、台中水湳門市，於客服扣HAPPY GO20點，就可免費換現煮美式咖啡兌換券1張，每卡每日限兌換1次，每日限換2杯；11日則加碼推出全館會員1日限定活動，HAPPY GO會員只要單筆消費滿2000元享9折十足抵用現金券回饋，單筆最高回饋300元。

另假期間到愛買還有家電加碼活動，購買電視、冰箱和洗衣機單筆滿5000元現折500元，再送500元家電現金抵用券，提醒部分商品及特價品不適用，以及沖泡咖啡商品滿299元現折30元及糖果餅乾類滿399元現折30元。

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