　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

歐陽娜娜、賴冠霖接連西進　陸專家：大陸流行文化已勢不可擋！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲趙少康護航歐陽娜娜：台灣之光。（圖／翻攝自YouTube、微博）

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會，演唱《我的祖國》。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國藝術研究院副研究員孫佳山與雲南財經大學學者肖涵予近日撰文指出，台灣流行文化產業正處於嚴重斷層階段，導越來越多的台灣青年藝人選擇「西進」，大陸流行文化全方位進入台灣，也使得民進黨當局的「去中國化」與「文化台獨」越來越荒誕，「陸通俗流行文化對台灣的影響已經勢不可擋。」

文章提到，「十一」期間，民進黨當局和「台獨」勢力對島內「愛國藝人」的打壓愈演愈烈，繼歐陽娜娜、張韶涵、林志玲之後，又有人盯上原「台灣第一小生」林瑞陽，要求即刻撤換其宜蘭觀光大使身份。

文章指出，民進黨當局「殺雞儆猴」的圖謀並沒有得逞，台灣「00後」藝人賴冠霖在國慶當天演唱愛國歌曲之後，還在網上公開發布宣傳片稱「我在中國台灣等你」，歐陽娜娜、賴冠霖們的態度預示著有越來越多的島內「愛國藝人」無畏民進黨當局的無理恐嚇和非法干涉，果斷選擇大陸作為自己人生和事業的發展舞台。

▼賴冠霖參加央視十一音樂會，演唱《龍的傳人》。（圖／翻攝CCTV）

▲▼賴冠霖登上央視十一晚會。（圖／翻攝央視）

文章提到，台灣影視劇市場的持續衰落，近年來，在台灣收視率靠前的劇集，均為一播就長達一兩年的上百集超長劇，如閩南鄉土劇《大時代》《炮竹聲》等。正是在這樣的現實環境下，《延禧攻略》《如懿傳》等製作精良的大陸劇登陸之後，便迅速創下相當不俗的收視戰績，劇集中的一些流行語也在台灣年輕人當中迅速傳播。

文章指出，大陸通俗流行文化對台灣的影響已經勢不可擋，不僅僅是影視劇，還包括綜藝和直播、短影音等，「在短影音領域，兩岸年輕人通過抖音等短影音流媒體應用，在便捷的操作和快速的傳播方式下，共同的影視橋段、神曲和熱點現像等，都被海量的評論與分享，也極大地拉近了兩岸年輕人之間的心理距離。」

文章提到，台灣通俗流行文化產業正處於嚴重斷層階段，一些十多年前的當紅明星依然是業內中流砥柱。相較於大陸流量明星和「網紅」迅速迭代的資本和市場環境，台灣通俗流行文化產業已明顯失去了往日活力，「這也導致了越來越多的台灣青年藝人選擇了『西進』，台灣本地的很多『網紅』也越來越多地選擇在大陸流媒體平台上發展。」

▼大陸電視劇《延禧攻略》。（示意圖／記者周姈姈攝）

▲▼追劇,延禧攻略。（圖／記者周姈姈攝）

文章認為，台灣通俗流行文化產業不僅規模萎縮、內容貧乏，同時還受到HBO、Netflix的持續擠壓。大陸通俗流行文化全方位進入台灣，使得民進黨當局的「去中國化」和「文化台獨」顯得越來越滑稽和荒誕。

文章提到，大陸經濟社會的不斷發展，特別是連續劇、遊戲、直播和短影音等跨媒介、融媒介通俗流行文化產業的發展，對講述中國故事，提昇文化軟實力起到了前所未有的媒介槓桿作用，在海峽兩岸也收穫了更多認同感。

文章強調，隨著大陸自身經濟結構的不斷調整、優化和創新，正在通過跨媒介、融媒介的方式，在海峽兩岸構建起更多的共同文化經驗，兩岸通俗流行文化版圖的翻轉，也是大陸綜合實力不斷向前的一個鮮活縮影。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
妙齡女被攝淫師霸凌「像被輪流性侵」　科技大廠回應了
快訊／男攜槍搭小黃…「晃動走火」中彈濺血！運將轉頭嚇傻
八方雲集宣布：已取得「丹堤咖啡69%股權」
月薪80K徵助理「務必抱必死決心」　工作內容曝…網喊：我願意
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

樂高控看過來！樂高主題樂園落戶上海金山楓涇　2023年後營運

歐陽娜娜、賴冠霖接連西進　陸專家：大陸流行文化已勢不可擋！

她一聲求助！26歲前同事熱心趕到　下秒10F「離奇墜亡」

大陸十一8天長假接待遊客超6.3億　旅遊收入逾1.9兆

超扯！電影播放中「屁孩狂踢大螢幕」空座位亂爬　家長坐一旁無視

無核酸檢測報告禁搭兩岸航班　陸新政策10/12生效

大屁孩踹斷景區仙人掌　媽不阻止還護航「他只是個孩子啊！」

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員火速營救…一到傻眼了！

急診室門前出車禍！騎士重傷40mins無人理　醫生：要先打急救電話

陸外交部：中國疫苗投入使用後將作為全球公共產品

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

樂高控看過來！樂高主題樂園落戶上海金山楓涇　2023年後營運

歐陽娜娜、賴冠霖接連西進　陸專家：大陸流行文化已勢不可擋！

她一聲求助！26歲前同事熱心趕到　下秒10F「離奇墜亡」

大陸十一8天長假接待遊客超6.3億　旅遊收入逾1.9兆

超扯！電影播放中「屁孩狂踢大螢幕」空座位亂爬　家長坐一旁無視

無核酸檢測報告禁搭兩岸航班　陸新政策10/12生效

大屁孩踹斷景區仙人掌　媽不阻止還護航「他只是個孩子啊！」

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員火速營救…一到傻眼了！

急診室門前出車禍！騎士重傷40mins無人理　醫生：要先打急救電話

陸外交部：中國疫苗投入使用後將作為全球公共產品

泡裸湯巧遇氣質女星還求合照！　「尷尬曝素顏」粉絲卻全笑翻

趙露思《我，喜歡你》穿搭引模仿潮！戲內、私服6款愛用包包盤點

全昭旻遊戲「歪樓」瞬間變19禁！劉在錫急速疲累制止：妳瘋了吧

雲端發票專屬獎失去無紙化目的？　6成民眾中獎後印出兌領

長鬃山羊誤入「山豬吊」　日7旬翁援救遭利角刺傷亡…牠下場曝

教士動用11投仍被打爆！　道奇12比3前進國聯冠軍賽

悲慘畫面曝！父目睹流彈打中17歲兒生殖器　救護車送醫竟被撞卡住

薔薔嗆綜藝大哥詐賭又自封「弱女子」討拍　徐乃麟：有仇就爆絕不放水

中職／卡本特首次遭遇羅力　運彩看好樂天勝富邦

中職／最後一次球員身分球員卡　彭政閔、陳江和意外抽到自己

大陸熱門新聞

海底撈供「插隊服務」？影片點閱破千萬

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

休旅車插隊！女司機怒拍照公審　評論一面倒罵她

24歲正妹老師驟逝！身體全捐了救6人

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

男踹斷景區仙人掌　媽護航：他只是個孩子

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

大陸發大財都靠台、港商　網怒：現在兒不認父

一聲求助！他熱心趕到下秒10F墜亡

十一電影票房破150億 年輕人朝聖四行倉庫...衝著八佰來的

急診室門前出車禍！騎士重傷40mins無人理

15歲少女擦撞BMW獲諒解　3年後卻挨告

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

更多熱門

相關新聞

港僑雙十活動被喊卡　陸委會回應

港僑雙十活動被喊卡　陸委會回應

針對香港僑團原訂10月10日，在香港辦理慶祝中華民國雙十國慶活動，但疑似在港區國安法壓力下，被迫取消，陸委會發言人邱垂正8日強調，若對方是基於政治因素加以阻撓，相信各界自有公評，「我們要強調，言論自由是人人均享有的普世價值，應該法律明文保障。」

何志偉推立委回部隊　點江啟臣、蔣萬安

何志偉推立委回部隊　點江啟臣、蔣萬安

歐陽娜娜唱完《我的祖國》首現身機場！

歐陽娜娜唱完《我的祖國》首現身機場！

歐陽妮妮「護妹控」怒酸民罵家人

歐陽妮妮「護妹控」怒酸民罵家人

歐陽娜娜高唱《我的祖國》　他神解：很恰當

歐陽娜娜高唱《我的祖國》　他神解：很恰當

關鍵字：

歐陽娜娜賴冠霖張韶涵

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面