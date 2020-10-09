歐陽娜娜、賴冠霖接連西進　陸專家：大陸流行文化已勢不可擋！

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會，演唱《我的祖國》。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國藝術研究院副研究員孫佳山與雲南財經大學學者肖涵予近日撰文指出，台灣流行文化產業正處於嚴重斷層階段，導越來越多的台灣青年藝人選擇「西進」，大陸流行文化全方位進入台灣，也使得民進黨當局的「去中國化」與「文化台獨」越來越荒誕，「陸通俗流行文化對台灣的影響已經勢不可擋。」

文章提到，「十一」期間，民進黨當局和「台獨」勢力對島內「愛國藝人」的打壓愈演愈烈，繼歐陽娜娜、張韶涵、林志玲之後，又有人盯上原「台灣第一小生」林瑞陽，要求即刻撤換其宜蘭觀光大使身份。

文章指出，民進黨當局「殺雞儆猴」的圖謀並沒有得逞，台灣「00後」藝人賴冠霖在國慶當天演唱愛國歌曲之後，還在網上公開發布宣傳片稱「我在中國台灣等你」，歐陽娜娜、賴冠霖們的態度預示著有越來越多的島內「愛國藝人」無畏民進黨當局的無理恐嚇和非法干涉，果斷選擇大陸作為自己人生和事業的發展舞台。

▼賴冠霖參加央視十一音樂會，演唱《龍的傳人》。（圖／翻攝CCTV）



文章提到，台灣影視劇市場的持續衰落，近年來，在台灣收視率靠前的劇集，均為一播就長達一兩年的上百集超長劇，如閩南鄉土劇《大時代》《炮竹聲》等。正是在這樣的現實環境下，《延禧攻略》《如懿傳》等製作精良的大陸劇登陸之後，便迅速創下相當不俗的收視戰績，劇集中的一些流行語也在台灣年輕人當中迅速傳播。

文章指出，大陸通俗流行文化對台灣的影響已經勢不可擋，不僅僅是影視劇，還包括綜藝和直播、短影音等，「在短影音領域，兩岸年輕人通過抖音等短影音流媒體應用，在便捷的操作和快速的傳播方式下，共同的影視橋段、神曲和熱點現像等，都被海量的評論與分享，也極大地拉近了兩岸年輕人之間的心理距離。」

文章提到，台灣通俗流行文化產業正處於嚴重斷層階段，一些十多年前的當紅明星依然是業內中流砥柱。相較於大陸流量明星和「網紅」迅速迭代的資本和市場環境，台灣通俗流行文化產業已明顯失去了往日活力，「這也導致了越來越多的台灣青年藝人選擇了『西進』，台灣本地的很多『網紅』也越來越多地選擇在大陸流媒體平台上發展。」

▼大陸電視劇《延禧攻略》。（示意圖／記者周姈姈攝）



文章認為，台灣通俗流行文化產業不僅規模萎縮、內容貧乏，同時還受到HBO、Netflix的持續擠壓。大陸通俗流行文化全方位進入台灣，使得民進黨當局的「去中國化」和「文化台獨」顯得越來越滑稽和荒誕。

文章提到，大陸經濟社會的不斷發展，特別是連續劇、遊戲、直播和短影音等跨媒介、融媒介通俗流行文化產業的發展，對講述中國故事，提昇文化軟實力起到了前所未有的媒介槓桿作用，在海峽兩岸也收穫了更多認同感。

文章強調，隨著大陸自身經濟結構的不斷調整、優化和創新，正在通過跨媒介、融媒介的方式，在海峽兩岸構建起更多的共同文化經驗，兩岸通俗流行文化版圖的翻轉，也是大陸綜合實力不斷向前的一個鮮活縮影。