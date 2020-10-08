港僑雙十活動被喊卡　邱垂正：言論自由是普世價值

▲香港僑團原定在香港舉辦慶祝中華民國國慶活動。圖為總統府國慶光雕秀。（圖／記者陶本和攝）

記者陳政錄／台北報導

針對香港僑團原訂10月10日，在香港辦理慶祝中華民國雙十國慶活動，但疑似在港區國安法壓力下，被迫取消，陸委會發言人邱垂正8日強調，若對方是基於政治因素加以阻撓，相信各界自有公評，「我們要強調，言論自由是人人均享有的普世價值，應該法律明文保障。」

據中央社報導，香港各界團體計劃在10月10日當天，於九龍倫敦大酒樓舉辦慶祝活動雙十國慶活動，不過今天酒店方面因港府實施限聚令的防疫措施為由，拒絕相關慶祝活動在酒樓舉行。香港區議員麥業成說，事件肯定與港區維護國家安法有關。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對此，邱垂正表示，相關活動已行之有年，今年也是循往例辦理，若港方是因為香港疫情起伏不定有所推遲，外界能夠理解，但若是基於政治因素加以阻撓，相信各界也自有公評。他說，希望疫情和緩後，所有行之有年的活動都能不受影響，繼續正常舉行。

另對於台灣藝人歐陽娜娜日前參與中共國慶晚會、新黨主席吳成典出席廈門海峽論壇後，我方政府的查處作為，邱垂正說，內政部已於10月5日發函金門縣政府，查明吳成典返台後有無繳交通報表，本會也持續與相關主管機關保持聯絡，掌握案情發展。

邱垂正說，對於台灣藝人參與具有政治意涵的中共國慶晚會活動，辜負了台灣社會的愛護與支持，針對個別藝人行為，本會正協同主管機關、文化部研商有無違反兩岸條例相關規定，並進行後續的處置。

至於觀光局因參加亞太旅行協會舉辦的國際旅遊交易會，卻遭陸方介入，擅自迫我方改名為「台灣海峽觀光協會」，決定退展，邱垂正強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，中共以政治因素打壓及阻撓台灣參與國際組織相關活動，甚至是擴及無涉政治的觀光旅遊領域，只會引起台灣人民的反感，無助於兩岸關係的發展。

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