海邊漂來「怪香黑石」！送檢報告出爐「就是龍涎香」　他現賺600萬

記者陳韻如／台東報導

住在蘭嶼朗島村的李姓男子3月間拾獲一顆飄著怪異香味的石頭，而李男經過自己初步測試，發現這顆怪石疑似是「龍涎香」，於是交由相關單位來鑑定。如今鑑定結果出爐，該顆怪石確定為百分之百的龍涎香真品，而以市價來說，初估可賣約600萬台幣。

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▲蘭嶼怪香黑石鑑定報告出爐。（圖／翻攝東森新聞）

李男表示，原本看到這顆外觀油黑的石頭以為是瀝青，但因為香味太特別就把它帶回家，後來經過自己測試，發現符合「龍涎香」的要件，包括「會漂在水面上、焚燒會冒藍灰色煙、火針穿刺會冒香汁」等特點，而由於龍涎香是抹香鯨的嘔吐物、糞石，在西方又稱灰琥珀，是一種外貌陰灰或黑色的固態臘狀可燃物質，具有其獨特的甘甜土質香味。

對此，國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利用了「核磁共振光譜–NMR）」技術鑑定該顆怪石，並從NMR圖譜中發現龍涎香特有的龍涎香素訊號，而為求慎重，鄭竣亦通知李男多寄樣本來做複驗，果然又測得相同訊號，因此確定這顆怪石就是龍涎香。

此外，鄭竣亦還表示，經過查詢各項文獻，發現過去並無相關記載，研判這顆龍涎香為台灣野外拾獲真品的首例。

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