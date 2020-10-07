　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海邊漂來「怪香黑石」！送檢報告出爐「就是龍涎香」　他現賺600萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳韻如／台東報導

住在蘭嶼朗島村的李姓男子3月間拾獲一顆飄著怪異香味的石頭，而李男經過自己初步測試，發現這顆怪石疑似是「龍涎香」，於是交由相關單位來鑑定。如今鑑定結果出爐，該顆怪石確定為百分之百的龍涎香真品，而以市價來說，初估可賣約600萬台幣。

p>▲▼蘭嶼怪香黑石鑑定報告出爐。（圖／翻攝東森新聞）

▲蘭嶼怪香黑石鑑定報告出爐。（圖／翻攝東森新聞）

李男表示，原本看到這顆外觀油黑的石頭以為是瀝青，但因為香味太特別就把它帶回家，後來經過自己測試，發現符合「龍涎香」的要件，包括「會漂在水面上、焚燒會冒藍灰色煙、火針穿刺會冒香汁」等特點，而由於龍涎香是抹香鯨的嘔吐物、糞石，在西方又稱灰琥珀，是一種外貌陰灰或黑色的固態臘狀可燃物質，具有其獨特的甘甜土質香味。

▲▼蘭嶼怪香黑石鑑定報告出爐。（圖／翻攝東森新聞）

對此，國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利用了「核磁共振光譜–NMR）」技術鑑定該顆怪石，並從NMR圖譜中發現龍涎香特有的龍涎香素訊號，而為求慎重，鄭竣亦通知李男多寄樣本來做複驗，果然又測得相同訊號，因此確定這顆怪石就是龍涎香。

此外，鄭竣亦還表示，經過查詢各項文獻，發現過去並無相關記載，研判這顆龍涎香為台灣野外拾獲真品的首例。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

插隊爆衝突！18歲男被瞪2眼+壓制在地　下秒惱羞持刀猛砍…網怒炸

小三爬前男友床「纏綿5天」…搭電梯繼續交纏！正宮見保險套崩潰

機車蛇行被撞！國道警「用生命」拖出護欄　臉書曝照：請保護他們

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
安卓16種App驚傳「藏惡意軟體」　會偷扣錢、盜取個資
獨／機車又上國道！連過2交流道「被叭不理」超扯影片曝光
海邊漂「怪香黑石」！送檢報告出爐　他現賺600萬
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

《科技偵查法》引擴權爭議　學界：非急迫須經法院核准

檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

快訊／北市文山區「1男騎腳踏車」突昏倒！失去生命跡象　搶救中

海邊漂來「怪香黑石」！送檢報告出爐「就是龍涎香」　他現賺600萬

紅衣男吃罰單嗆警「阿斯巴拉」遭噴辣椒水壓制　上網討拍又被酸

超商國中生看他一眼　中年男飆國罵掐脖嗆：我知道你住哪！

獨／國道又見機車趴趴走…連過2交流道不下！網譏：還知道打方向燈

組頭當街擄人討債...押茶行拘禁痛打！　小弟拿電擊槍太緊張滑倒

水泥車奪命左轉！紅牌重機情侶衝進車底遭輾慘死…家屬望屍哭斷腸

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

《科技偵查法》引擴權爭議　學界：非急迫須經法院核准

檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

快訊／北市文山區「1男騎腳踏車」突昏倒！失去生命跡象　搶救中

海邊漂來「怪香黑石」！送檢報告出爐「就是龍涎香」　他現賺600萬

紅衣男吃罰單嗆警「阿斯巴拉」遭噴辣椒水壓制　上網討拍又被酸

超商國中生看他一眼　中年男飆國罵掐脖嗆：我知道你住哪！

獨／國道又見機車趴趴走…連過2交流道不下！網譏：還知道打方向燈

組頭當街擄人討債...押茶行拘禁痛打！　小弟拿電擊槍太緊張滑倒

水泥車奪命左轉！紅牌重機情侶衝進車底遭輾慘死…家屬望屍哭斷腸

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

國巨9月營收「再寫24個月新高」！Q3季增63.1%　MLCC產能利用率達8成

林佳龍訪設計展探路　林智堅：以光影科技打造2021燈會

點開「野生動物園」官網...竟跳出「AV女優照」！他看傻眼：太尷尬

日騎10公里上學！　男星寄宿生活剃光頭...被教官誤當是黑道　

元大期力拼多元金融服務　勇奪國家品牌玉山6大獎肯定

8000元保齡球被剖肚無異常　海關：進口人可以請求賠償

瓦斯桶汪小碎步咬碗到沙發！眼神死吃飯配電視　網笑：好像我爸

1人也能搭！高雄駁二「哈瑪星迷你小火車」　有新幹線、蒸汽火車頭

雙北實名制口罩竟缺「熔噴不織布」 　衛生局：已請衛福部調查廠商

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

社會熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

超惡劣！15分鐘得逞3次　狼醫接完電話再性侵

即／男疑不滿被看！國1湖口服務區「猛砍3刀」

ATM領2萬少8千求助遭打槍　彰化女認賠

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

即／北市建國高架小貨車車禍！駕駛全身血卡車內

行刑式開槍畫面曝　殯葬業少東慘遭爆頭

晚宴裝吸睛奪夫狂逼宮　女董勒令「野狗及她不得進入」

即／鳳山火車站施工挖出2顆「105榴彈」

巨乳烏克蘭女神！原來是變性人…賣春幫洗殘廢澡

更多熱門

相關新聞

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

國民黨主席江啟臣7日於中常會致詞表示，10月對中華民國是意義深遠的月份，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象，國民黨有責任喚醒國人對台灣光復的重視。國慶日將至，身為中華民國的開國政黨，國民黨也會永遠應該銘記109年前這一天。

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

撞臉金曲新人王持修！黃捷要練歌許願同台表演

撞臉金曲新人王持修！黃捷要練歌許願同台表演

再增「4例台灣輸出」新冠病例　日本3例、法國1例

再增「4例台灣輸出」新冠病例　日本3例、法國1例

怪男暗戀正妹「半年跟蹤2次」　她急call男友救駕

怪男暗戀正妹「半年跟蹤2次」　她急call男友救駕

關鍵字：

影音

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面