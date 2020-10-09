金門戰車翻覆奪命！車長林楷強父母靈堂痛哭：強，來帶你回家了

▲林楷強家屬靈堂前痛哭失聲。（圖／記者林名楊攝）

記者林名楊、陳韻如／金門報導

金防部8日下午演訓時發生一起戰車翻覆起火意外，車長林楷強不幸殉職。家屬接獲消息後，煎熬了一夜，9日一早就搭乘軍方專機抵達金門，而起初還強忍悲痛情緒配合軍方安排，直到一見到林楷強靈堂，情緒瞬間潰堤，當場痛哭失聲，場面令人鼻酸。

這起事件發生在8日下午3時15分，而金防部副指揮官張永文少將表示，當時該輛M41A3戰車在結束基地普測任務後返部途中，行經小金門黃厝路段，戰車疑似失控翻覆、180度底朝天跌落邊坡，當場撞斷2支電桿，而戰車本體也遭到電纜纏繞。另外，由於該戰車燃料為汽油，翻覆後隨即起火燃燒。

▲戰車翻覆後，林楷牆遭壓車底，救出時全身燒燙傷，送醫宣告不治。（圖／記者林名揚翻攝）

戰車翻覆之後，擔任車長的林楷強當場遭壓車底，受困了10分鐘才獲救，但全身都已燒燙傷，經搶救後仍因傷重宣告不治。對此，軍方稍早也做出回應，林楷強為「燒傷致死」，不過確切死因仍待釐清。

林楷強家屬接獲消息後，煎熬了一夜，9日上午一早7時許就搭乘軍方專機前往金門處理後續事宜，且全程不發一語神情哀戚，而原先強忍的悲痛情緒，最終在見到林楷強的靈堂時瞬間潰堤，認屍時更是痛哭失聲喊道，「小強，我們來帶你回去了」，場面令人鼻酸。

▲家屬在靈堂前痛哭，場面令人鼻酸。（圖／記者林名揚攝）

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