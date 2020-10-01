假闊少餐廳豪吃10萬酒菜！業者急找小姐坐檯　他完食攤手：我沒錢

▲男子帶朋友到餐廳吃飯，2次豪吃了10萬元卻不付帳，法官判刑3個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

洪姓男子身無分文，卻總是裝闊，帶著朋友到林森北路一家高檔餐廳用餐，還點了3萬多元的菜色、酒水，甚至點小姐坐檯，並向服務員謊稱自己正在跟該店熟客談生意，過幾日會來付款，讓服務員信以為真不敢怠慢，立刻招待包廂，前後2次共消費了10萬元才被看破手腳挨告。新北地院依法判洪男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

40多歲的洪姓男子2017年2月6日帶著朋友到林森北路一間高檔餐廳消費，一口氣點了滿滿一桌3萬元的酒菜，並向張姓服務員稱，自己在跟該店熟客談生意，近日內會回來付款等，讓張男信以為真不敢怠慢，立刻開了包廂，還請了小姐前來坐檯。

相隔一週後，洪男又再度回到該店消費，故技重施的點了3萬5千元的酒菜，而張男誤以為他是要前來結清消費金額，又開了包廂及找小姐坐檯，但沒想到洪男卻雙手一攤表明自己沒錢，張男才驚覺受騙，憤而提告。

新北地院審理時，查出洪男2次到餐廳消費的費用共計6萬5千元，再加上小姐坐檯的費用共3萬5千，總計詐得了10萬元，法官因此依詐欺罪判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

然而，遭判刑的洪男原本允諾要還錢，但卻遲遲擺爛，一拖就拖了3年，餐廳業者氣得提起上訴，但二審法官認為一審判決量刑沒有不妥，因此駁回上訴。全案確定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁 高中儀隊正妹回應了

人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他嗨喊：快到最高境界 老公綠爆

連續大戰人妻「11天」！小王怨「餵不飽」：精還沒存滿，又要製造