漢神巨蛋周年慶暖身！辣妹「露屁蛋」熱舞　他衝出尬舞超搶鏡

▲漢神巨蛋13周年慶造勢大會，邀請熱褲辣妹跳舞帶嗨氣氛。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

百貨周年慶進入熱季，有南台灣消費指標美名的漢神巨蛋購物廣場將在15日迎接13周年慶。為吸引顧客上門消費，漢神巨蛋提前舉辦造勢大會，台上辣妹穿著幾乎露出屁股蛋的短褲跳著熱舞，不過卻有一名男性銷售員突然從隊伍中衝出來，直接在底下「尬舞」，反而讓台上辣妹失了焦點。

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▲黃姓銷售員被記者cue到，隨意在鏡頭跳一段熱舞。（圖／記者吳奕靖攝）

台上短裙辣妹勁歌熱舞為漢神周年慶造勢大會暖場，台下的各樓層同仁也高舉加油棒比拚氣勢，還有同仁因為太嗨，也跑到舞台前方大秀韓國舞蹈。24歲的黃先生是牛仔服飾銷售員，個性熱情奔放，熱愛韓國舞蹈，記者隨意cue他秀一段，他也不畏懼，朝鏡頭扭腰擺臀、比愛心。

全球仍受新冠肺炎疫情影響，各行各業無不受經濟衝擊，不過漢神兩館在1~3季業績卻是逆勢成長。漢神巨蛋數位行銷部協理袁永慧指出，第一季業績與去年同期比較為持平，第二季受到疫情影響而衰退，不過第三季卻有感受到「報復性消費」以及「振興三倍券」的威力，加上大規模改裝強化商品結構，因此1~3季業績總成績反而逆勢成長2%。

▲漢神巨蛋數位行銷部協理袁永慧。（圖／記者吳奕靖攝）

漢神巨蛋數位行銷部協理袁永慧表示，漢神兩館週年慶目標設定為50億，比去年目標還高，因此深具挑戰力，這次周年慶化妝品特惠組最低下殺到2.3折，服裝部分也有滿額送再加碼。除了買千送百消費回饋外，滿額抽獎更祭出女神張鈞甯代言的百萬汽車乙台；另外為吸引人潮，還有「VTxBTS聯名香水快閃店」、全台首發「哈利波特-回到霍格華茲線下快閃店」齊聚，此外還攜手三麗鷗明星家族推出奇幻樂園，推出全台限定必收集超集會員禮及週邊商品，打造全台獨家6大造型佈置打卡點區。

▲漢神巨蛋13周年慶造勢大會。（圖／記者吳奕靖攝）