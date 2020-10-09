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社會 社會焦點 保障人權

盲駕驚悚畫面曝！斑馬線行人被當隱形　小黃運將左轉直接撞飛

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記者許宥孺、黃宥寧／高雄報導

9月1日全台交通大執法上路 ，沒想到高雄（9日）凌晨1時許發生一起汽車不禮讓行人釀成車禍意外。一輛自營計程車，由七賢二路左轉至中山一路方向，竟直接撞飛由七賢一路步行的一名行人，造成行人頭部擦挫傷，交通隊立即為肇事駕駛實施酒測測試，並無酒精反應，至於詳細事故仍有待交通事故鑑識。

▲高雄中山一路與七賢一路口小黃違規左轉撞飛7年級李姓保全。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄中山一路與七賢一路口小黃違規左轉撞飛7年級李姓保全。（圖／記者許宥孺翻攝）

當時57歲王姓小黃司機由七賢二路左轉至中山一路往北方向，與由七賢一路步行於行人穿越道上擔任保全的38歲李男發生碰撞，導致李男頭部擦挫傷，所幸意識清醒現場包紮後送至大同醫院。

從行車紀錄器畫面可清楚看見這輛小黃司機原本直行於七賢二路上車速並無太快，但當他左轉時竟無視行走在斑馬線上擔任保全的李男，而李男當時手上疑似也拿著手機並沒看見計程車往他方向行駛，完全來不及反應，當下李男也倒地不起。

王男駕駛酒測無酒精反應，現場由交通分隊做現場測繪處理，詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定。新興分局呼籲行車行經路口時，務必減速慢行並注意交通號誌，遵照標誌、標線指示行駛，以維護交通安全，減少事故發生。

根據依據交通部統計，目前平均每日則有24件路口行人死傷事故，更顯示加強路口行人安全刻不容緩，而交通部與內政部於9月1日也開跑全國路口安全大執法執法5大重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路，根據第2項汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者可處新臺幣 1,200元以上 3,600元。

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