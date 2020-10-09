獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳豐德、陳雕文、張君豪／新北報導

新北市警方專案小組7日晚間收網逮捕涉及「館長」陳之漢遭槍擊案嫌犯，專案小組行動前，順利攻破槍手劉丞浩的iPhone，鎖定犯案前密集和劉姓槍手聯絡的「竹聯幫寶和會」軍師施俊吉，從此鎖定「竹聯幫和堂寶和會」成員涉及館長槍擊案，但專案小組透露，寶和會成員應該只是收錢辦事的中間人兼犯案斷點，警方持續鎖定另名在FACE TIME上另名神秘成員「老K」相信案情仍有突破空間。

根據新北專案小組透露，警方順利攻破槍手劉丞浩上鎖的iPhone FACE ID和手機6位數密碼後，查出劉姓槍手約在今年7月中旬拿到這支手機並開通使用，遠遠早在槍擊案發生前一個月，施俊吉就此透過FACE TIME密集聯絡劉丞浩。

▲警方搜查寶和會旗下的百富妃麗酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方專案小組分析，研判不僅是劉丞浩開槍狙擊館長，連劉男7月間在林口成吉思汗健身房內出手摸館長胸部「性騷擾肉搜糾紛」都是「竹聯幫寶和會」策畫的糾紛布局，想藉此糾紛讓劉丞浩8月開槍行兇「師出有名」製造槍擊殺人案動機製造斷點，藉此保護幕後斥資千萬台幣、買兇狙殺館長的金主。

讓專案小組掛心的是，新北警專案小組攻破劉丞浩手機後，發現劉丞浩在犯案後主動攜槍投案前，利用手機FACE TIME撥打數通電話給一名代號「老K」的不明人物，但對方似乎知道開槍狙擊館長任務已經完成，撥打通話紀錄上神秘老K並沒有接起電話，更讓警方認定劉丞浩致電是約好完成狙殺任務的回報動作，警方據此鎖定這位尚未落網的神秘人物、並懷疑他有可能是幕後操盤者。

除此之外、專案小組事前也鎖定日前落網的竹聯幫寶和會成員郭紘瑋，郭被警方發現，在劉男犯案前曾數度和他聯絡，所以7日新北市警專案小組行動，也一併收網逮捕郭男，藉此釐清郭在槍擊案扮演的角色。

由於劉男開槍前期性騷館長、中期聯絡、犯案後回報都有不同對象，新北專案小組據此認定開槍狙擊館長是一個嚴密有組織的龐大犯罪計畫，種種證據打臉劉丞浩落網所言，「是他和館長的私人恩怨」

新北專案小組擔心，劉男手機開通約2個月左右，但落網後，手機通訊錄僅存有一組完整真實姓名的手機門號資料，居然就是劉男投案後，聲稱「要找律師到場才能說」的委任律師，專案小組據此研判，劉男委聘律師絕非臨時起意，加上這起槍擊案精心規劃設局糾紛、事後尋仇、任務回報，以及落網後律師委託等等，均詳細規劃，究竟館長和幕後真兇仇隙有多深，真兇來頭有多大，有待警方抽絲剝繭。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

