　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳豐德、陳雕文、張君豪／新北報導

新北市警方專案小組7日晚間收網逮捕涉及「館長」陳之漢遭槍擊案嫌犯，專案小組行動前，順利攻破槍手劉丞浩的iPhone，鎖定犯案前密集和劉姓槍手聯絡的「竹聯幫寶和會」軍師施俊吉，從此鎖定「竹聯幫和堂寶和會」成員涉及館長槍擊案，但專案小組透露，寶和會成員應該只是收錢辦事的中間人兼犯案斷點，警方持續鎖定另名在FACE TIME上另名神秘成員「老K」相信案情仍有突破空間。

根據新北專案小組透露，警方順利攻破槍手劉丞浩上鎖的iPhone FACE ID和手機6位數密碼後，查出劉姓槍手約在今年7月中旬拿到這支手機並開通使用，遠遠早在槍擊案發生前一個月，施俊吉就此透過FACE TIME密集聯絡劉丞浩。

▲警方搜查寶和會旗下的百富妃麗酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方搜查寶和會旗下的百富妃麗酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方專案小組分析，研判不僅是劉丞浩開槍狙擊館長，連劉男7月間在林口成吉思汗健身房內出手摸館長胸部「性騷擾肉搜糾紛」都是「竹聯幫寶和會」策畫的糾紛布局，想藉此糾紛讓劉丞浩8月開槍行兇「師出有名」製造槍擊殺人案動機製造斷點，藉此保護幕後斥資千萬台幣、買兇狙殺館長的金主。

讓專案小組掛心的是，新北警專案小組攻破劉丞浩手機後，發現劉丞浩在犯案後主動攜槍投案前，利用手機FACE TIME撥打數通電話給一名代號「老K」的不明人物，但對方似乎知道開槍狙擊館長任務已經完成，撥打通話紀錄上神秘老K並沒有接起電話，更讓警方認定劉丞浩致電是約好完成狙殺任務的回報動作，警方據此鎖定這位尚未落網的神秘人物、並懷疑他有可能是幕後操盤者。

除此之外、專案小組事前也鎖定日前落網的竹聯幫寶和會成員郭紘瑋，郭被警方發現，在劉男犯案前曾數度和他聯絡，所以7日新北市警專案小組行動，也一併收網逮捕郭男，藉此釐清郭在槍擊案扮演的角色。

由於劉男開槍前期性騷館長、中期聯絡、犯案後回報都有不同對象，新北專案小組據此認定開槍狙擊館長是一個嚴密有組織的龐大犯罪計畫，種種證據打臉劉丞浩落網所言，「是他和館長的私人恩怨」

新北專案小組擔心，劉男手機開通約2個月左右，但落網後，手機通訊錄僅存有一組完整真實姓名的手機門號資料，居然就是劉男投案後，聲稱「要找律師到場才能說」的委任律師，專案小組據此研判，劉男委聘律師絕非臨時起意，加上這起槍擊案精心規劃設局糾紛、事後尋仇、任務回報，以及落網後律師委託等等，均詳細規劃，究竟館長和幕後真兇仇隙有多深，真兇來頭有多大，有待警方抽絲剝繭。

 【其他新聞】

►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查　警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮　傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡

·修護力強大

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
新莊17歲少年遭流彈打中下體　送醫途中「救護車出車禍」
罕見！今彩539頭獎「10注中獎」　2縣市開出最多
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

23歲男欠錢被打「報復開2槍」！害路人下體中彈...殺人未遂偵辦

獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

快訊／白色休旅車二殯前衝撞工程車　前方保險桿脫落！

快訊／新莊17歲少年遭流彈打中下體　送醫途中「救護車出車禍」

快訊／新莊夜市旁深夜槍響！路人下體遭流彈打中　2人送醫急救

快訊／保母剛餵奶　7月大男嬰「哭鬧窒息」送醫不治...檢警介入

抓手「猛力翻床」、羞辱病患！宜蘭惡看護行徑曝　家屬看影片氣炸

金門M41A3戰車「服役62年」妥善率90%　烈嶼前線翻覆1死1傷

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

23歲男欠錢被打「報復開2槍」！害路人下體中彈...殺人未遂偵辦

獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

快訊／白色休旅車二殯前衝撞工程車　前方保險桿脫落！

快訊／新莊17歲少年遭流彈打中下體　送醫途中「救護車出車禍」

快訊／新莊夜市旁深夜槍響！路人下體遭流彈打中　2人送醫急救

快訊／保母剛餵奶　7月大男嬰「哭鬧窒息」送醫不治...檢警介入

抓手「猛力翻床」、羞辱病患！宜蘭惡看護行徑曝　家屬看影片氣炸

金門M41A3戰車「服役62年」妥善率90%　烈嶼前線翻覆1死1傷

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

中職／陳俊秀未入圍一壘手個人獎　桃猿今年3獎項從缺

台男問存100萬「娶烏克蘭新娘」有多爽　行家潑冷水：你只想壞壞

中職／中信兄弟本周有機會奪全年第一　躍居下半季首位

覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

海底撈供「插隊服務」？付40元爽變第一位　影片點閱破千萬

落葉上雕刻迪士尼角色太夢幻！《冰雪奇緣》姊妹、黑魔女完美重現

中職／樂天主場求止敗　卡本特多休1天戰羅力

《老公不是人》超荒唐外星人笑到顴骨痛　問鼎南韓申「奧」最終片單

「美台建交」有可能是真正10月驚奇　川普為了大選猛打台灣牌

此生跟投資無緣…最易虧錢3星座公開！　獅子「虧了也拒認賠」下場慘

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

社會熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

4大學生夜探柴山鬼洞！0點0分驚傳女詭嚎哭

槍擊館長　驚見神秘人「老K」幕後操盤

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

快訊／保母剛餵奶　7月大男嬰窒息身亡！

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

M41A3戰車服役62年　烈嶼前線翻覆1死1傷

獨／起底淡水直升機駕駛！豪宅董娘：不是我們家的

更多熱門

相關新聞

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

館長前些日子遭人槍擊，新北警方調查發現，槍手與竹聯幫和堂寶和會關係匪淺，因此抄了寶和會圍事的酒店「百富妃麗」，偵辦過程中意外得知，寶和會曾綁架一名詐騙17億後捲款潛逃10年的通緝犯，並勒索1700萬元得逞，後來警方循線抓到了該名通緝犯，其全身上下只剩8萬元。

即／槍擊館長案外案　寶和會副會長100萬交保

即／槍擊館長案外案　寶和會副會長100萬交保

轟館長3槍　槍手押看守所41天胖一圈

轟館長3槍　槍手押看守所41天胖一圈

起底館長案槍手劉丞浩　當酒店圍事還斜槓放款

起底館長案槍手劉丞浩　當酒店圍事還斜槓放款

館長中槍露曙光　PO文：game over 99

館長中槍露曙光　PO文：game over 99

關鍵字：

館長陳之漢成吉思汗

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

毛小孩偷吃鳳凰酥亡　女獸醫忍痛為牠送行

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

持修「短髮舊照曝光」帥炸：根本南韓歐巴！

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

汪遭殘忍丟洗衣機　她衝入救援結局笑噴

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面