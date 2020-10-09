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獨／揭密寶和會「金蟬大法」！軍師施俊吉帶殺手立法院前開槍　竟判無罪

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▲▼館長案外案！施俊吉收押禁見送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

▲涉嫌教唆開槍的竹聯幫寶和會軍師施俊吉9日晚間遭收押禁見送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

記者陳雕文、陳豐德、張君豪／新北報導

「館長」陳之漢遭竹聯幫寶和會成員近距離開3槍狙擊，新北專案小組7日第一階段收網，逮捕包含竹聯幫和堂寶和會長林修伯、涉嫌策劃槍擊案的該幫會軍師施俊吉等9名該幫派成員，但讓警方憂心的是，竹聯幫寶和會長期以來擁槍自重，並脅涉及包含立法院槍擊案等多件矚目重案時機橫行江湖，且都有辦法脫罪，狡詐靈活的完美脫罪手法令警方咋舌。

據了解，竹聯幫寶和會軍師施俊吉曾在2013年接受寶和會高層指示，策畫「立法院旁李姓男子槍擊案」，檢警查出竹聯幫寶和會經營職棒簽賭網站，李姓男子當時是某立委助理，卻因電信公司檢舉該網站，導致該簽賭網站IP遭台灣網路業者屏蔽，寶和會當時由施俊吉到立法院周遭勘查，並教唆陳姓小弟持制式手槍狙擊李男。

▲▼劉丞浩走出來，後續將被送回看守所。（圖／記者陳雕文攝）

▲涉嫌開槍狙擊館長陳之漢的槍手劉丞浩昨遭警方借提偵訊後，被送回看守所。（圖／記者陳雕文攝）

李姓被害人當時遭陳姓槍手從背後連開3槍，造成大小腿貫穿並嚴重骨折，陳姓槍手事後冒用他人護照潛逃大陸，直到2015年8月才在大陸上海市遭公安逮捕，當時大陸公安部依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》將陳姓槍手押解返台，2人均被依重傷害等罪嫌起訴。

但因作案槍枝迄今未尋獲，加上陳姓槍手及施俊吉雖然有證人、犯嫌手機通聯訊號等間接證據，但2人犯案均戴口罩穿帽T、戴鴨舌帽無法辨認容貌，開庭後目擊者證詞前後不一，2018年台北高等法院判定2人槍擊被害人重傷害無罪，反倒是陳姓槍手因冒用別人證件，利用小三通潛逃出境，最後因偽造文書遭判7個月有期徒刑。

新北市警方也透露，寶和會會長林修伯在今年8月涉嫌在台北市中山區晶華酒店涉嫌脅持某財務公司陳姓財務長進行談判，因雙方相約投資土地開發案，後來陳姓財務長發現對方資金沒進場，加上寶和會代表遲遲不願簽約，富商認為可能是投資詐騙，投資案也因此破局。寶和會也是透過施俊吉率小弟出面脅持陳姓富商，要求賠償該幫會投資事前籌備經費1000萬元，否則將對他不利，富商得知寶和會涉及多起槍擊、擄人案，嚇得只好向警方報案檢舉。

警方透露，寶和會受幕後金主、甚至是本省掛幫派大老委託，開槍行兇索價頗高，立法院槍擊案與館長槍擊案雷同之處，都使用制式槍枝犯案，都是幫派軍師施男勘察環境在前，外圍份子行兇在後，而且均針對非致命部位開槍，且都同樣開3槍，而館長案唯一的破綻就是劉姓槍手和寶和會教唆者對iPhone的保密功能太有自信，也認為警方事後難以還原蘋果獨家功能的通訊內容。

但因劉丞浩大意，利用FACE TIME功能聯絡施俊吉，為求方便還在通訊錄建立一筆「A Jun」（阿俊）姓名並輸入關鍵手機門號，讓警方得以確認教唆開槍「中間人」身分，天網恢恢，劉男一個疏失，居然讓竹聯幫寶和會如今瀕臨全幫會覆沒危機。

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