提「台美復交」兩公決案　林為洲曝3大動機：給中共、美國、蔡政府看

▲朝野黨團針對國民黨所提公決案進行協調、修正文字。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立法院黨團6日提出兩公決案，要求蔡政府應積極推動台美復交，並促美軍協防台灣，朝野皆無異議通過。國民黨團總召林為洲8日還原黨內研商過程，強調提出公決案的目的是要向對岸、美國以及蔡政府喊話，且推動與美復交、要求美國依台灣關係法協防，都是國民黨信守且追求的政策目標。

林為洲指出，提出公決案有三大動機。第一是要給對岸看。他表示，國民黨內原先對於出席海峽論壇意見分歧，後來認為有機會緩和兩岸緊張氣氛、釋放善意，因此同意參與，沒想到被對岸打臉「求和」、乞丐要飯，對國民黨很傷，「既然求和不得，那就尋求友邦保衛台灣。」

林為洲表示，第二個動機是要給美國看。美國兩位部長級人物訪台，台灣只得到開放美豬、買更多武器，卻沒換到具體承諾，兩岸關係更加緊張，「我們要提醒美方，依據《台灣關係法》負起應負的責任。」

「第三個目的是要給蔡政府看。」林為洲說，蔡政府宣稱台美關係達到歷史高峰，卻沒得到具體承諾，而兩國關係提升到極致，就是建立邦交，並呼籲蔡政府要適時依台灣關係法提出協防要求。

林為洲還原提出公決案的過程，最早是9月初黨團幹部會議中提出構想，9月13日求和說以及9月22日外交部長吳釗燮釋放出「台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」的訊息後，9月24日於三方平台正式提出，並開始草擬公決案。

林為洲說，智庫完成初步版本後，9月29日與黨中央的8人小組決策平台討論，引述《台灣關係法》的法律說明背景；10月5日經過黨團大會、幹部會議做最後確認，從7個版本中，考量公決案應尋求各黨支持，將對蔡政府的批判性文字刪除，10月6日院會正式提案。

林為洲強調，國民黨提出兩項公決案是基於中華民國利益，至於外界質疑國民黨路線改變，他則重申，推動跟美國復交、要求美國依台灣關係法協防，「絕對是國民黨信守且追求的政策目標，國民黨若有機會執政，也會朝這兩政策目標去努力。」

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