在野合作　國民黨、民眾黨連署遞交監院人事權聲請書

▲民眾黨立委賴香伶（中）與國民黨立委林為洲（右），針對監察院人事權向司法院大法官聲請釋憲。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

立法院會7月中行使監察院人事同意權投票，最後通過監察院長陳菊與26名監委名單。但國民黨、民眾黨與時代力量3大在野黨不服，認為該次人事案表決並未經實質審查就投票，程序上有嚴重瑕疵。因此3黨合作，通過立委連署門檻，並在8日由國民黨團總召林為洲、民眾黨總召賴香伶、立委張其祿，共同向司法院遞交釋憲聲請書。

賴香伶指出，這次共有她與其他41名立委連署，提出釋憲聲請書，她認為執政黨以人數優勢排除議事杯葛程序，這對民眾黨、時代力量等小黨而言，排除他們執行委員職權的機會、責任，甚至是權利，程序上有嚴重違憲的瑕疵；這在議事規則上也逾越國會自主、自立範圍，她表示非常遺憾。她也詢問過多位前大法官，認為應該要釐清這些程序瑕疵是否違憲，所以才會發動連署。

至於林為洲則說，「沒有程序正義就沒有實質正義」，監委人事同意權審查過程中瑕疵非常多，除了未實質審查外，投票前一天執政黨提出停止討論、詢答的臨時動議。更誇張的是，當時投票立委中有委員陳瑩的票，但陳瑩當時在電視台錄影，沒有出現在議場，結果投票結果竟然有她的票！顯然當時計票程序不合法，這樣的公決有效嗎？

林為洲繼續批評，投票當天國民黨以緩慢牛步化投票來進行杯葛，但執政黨卻用停止詢答、未完成投票即開票，這在過去立法院歷史中都是不可以的，若有人杯葛就可以不用完成憲法規定的程序，「合理、合法、合憲嗎？」他認為監委人事權行使並未完成法定程序，所以在野黨才會共同提出釋憲案，他也強調，未來只要在野黨認為有共同真理存在，就有可能繼續合作。