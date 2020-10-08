邀學妹溫書挨告性騷猥褻　他喊冤：只是求交往...全身而退理由曝

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子去年9月間邀集高中學妹到住家溫書，卻趁學妹看書時以手搭在其肩膀上稱：「要與妳發生兩性之間的行為」但被推開，後來竟邀一同閱覽A漫、A片，並趁機坐在身旁握住學妹左手，學妹驚恐之餘逃離，事後提告羅涉嫌性騷擾與強制猥褻罪嫌；桃檢認為，羅男事後透過臉書道歉，辯稱想與學妹當男女朋友，難認有碰觸其隱私部位，無其他積極證據足證犯行，8日偵結予以羅男不起訴處分。

檢警調查，20歲的羅姓男子去年9月13日下午3時許，邀集同校學妹到位於蘆竹區住家溫習功課，羅竟趁獨處時說「要與妳發生兩性之間的行為」，還將手搭在學妹肩膀上，但旋即被學妹推開，隨後，羅男邀學妹一起看A漫與A片，並坐在其左側握住學妹左手1至2分鐘，學妹驚恐之餘立即撥開羅男之手，並逃離其住處，事後，學妹對羅男提告涉嫌性騷擾與強罪猥褻。

桃檢偵訊時，羅男坦承有找學妹到其住所，並有握住其手腕之事實，但否認有涉犯性騷擾與強制猥褻情事，還辯稱沒有說「要與妳發生兩性之間的行為」等語，也沒有與學妹一起看A片、A漫之事，握住學妹的手是希望能與她成為男女朋友等語，自己並無性騷擾或強制猥褻等犯意。

檢方勘驗羅男與學妹之間臉書對話，羅上傳「我錯了，對不起；真的對不起，我該死、我是畜生、我是垃圾，下次請妳吃飯，多少錢都可以…」等對話紀錄，但未見有何性騷擾或猥褻等論述；學妹製作筆錄時則對羅男為何要傳訊致歉則說「我不清楚」，羅男雖握住其手腕，但沒碰觸其餘隱私或生殖器等部位，與性騷擾與強制猥褻罪嫌構成要件有別，因無其他積極證據，檢方偵結予以羅男不起訴處分。

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