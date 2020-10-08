金門高中甄選6次才找到代理教師　身份起底！家長轟：黑手進校園　

記者林名揚／金門報導

國立金門高中徵物理科代理老師一名，由於前5次未能甄選到適合的人選，放寬報名條件係大學以上相關科系畢業即可，沒想到第6次甄選上的陳姓教師，居然是金門一補習班的負責人，消息一出引發學生及家長不滿，質疑學校把補習班黑手請進校園，學生個資是否會外洩及學生受教權的公平性是否會受影響。金門高中校長許自佑回應：陳姓教師若在應聘程序截止日前未能放棄補教相關工作，則視同放棄代理老師資格。

▲金門高中遴選6次才找到的代理老師身份曝光，被家長轟爆了 。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣國立金門高中徵求物理科代理老師一名，甄選結果卻由金門某補習班負責人陳姓補教老師中選，這讓家長非常氣憤爆料投訴媒體，質疑金門高中把補習班黑手請進校園，並提供補習班登堂入室進入學校做說明會招生的照片，質問若補習班負責人變成正式代理教師，是否會變成直接進入學校招生？學生受教權的公平性在哪？除了家長以外，還有學生在網路社群PO文表達此事不滿以及對學校的失望。

▲金門高中遴選6次才找到的代理老師身份,被家長轟爆了 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門高中遴選6次才找到的代理老師身份,被家長轟爆了 。（圖／記者林名揚翻攝）

為何金門高中第6次物理科代理老師會甄選上一位補習班的負責人？金門高中校長許自佑表示，學校代理老師徵聘應試，由於一直以來都徵聘不到教師，標準降到只要符合大學相關科系就可以來應試，因為陳姓應聘教師已經符合大學相關科系畢業，所以他就可以應試，而陳姓補教教師的成績評定是有錄取的。

許自佑說，學校目前只是公告錄取，也有告知陳姓應聘教師相關的教育人員任用條例注意事項及所需提出的証明，並讓他簽下切結書，陳姓應聘教師目前未完備相關證明的，是不能夠應聘的，所以現在尚未開始進行課程教學。有家長提供照片表示補習班登堂入室進入學校做說明會招生，許自佑表示那是在去年7月，有邀請陳姓應聘教師來為學生做職考選填的落點分析，輔導主任發現投影畫面有補習班資訊時立即制止，當時也有人向國教署陳情，校方也將當時情形回報國教署，並非是現在發生的事情。

▲金門高中遴選6次才找到的代理老師身份,被家長轟爆了 。（圖／記者林名揚翻攝）

對於後續如何處理陳姓應聘教師身兼補習班的負責人一事，金門教育處處長羅德水強調，一切要按照相關法令處理，陳姓應聘教師應聘之後是不可以跟補習班有任何的關係，也不可以有兼職，不可以有任何還在從事跟原來的工作有關的事實。如果陳姓應聘教師有補習班負責人法令上的登記，也必須要在10月15日應聘之前，全部都是變更完畢才可以，應聘程序是必須要完備，才可以正式來進行教學工作。