10.6萬考生注意！高中英聽須全面戴口罩　大考中心：違者0分

▲大考中心主任周兆民。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英語聽力測驗第一次考試於24日舉行，今年共有10萬6仟餘人報考，分別分布在31個考區、3065個考場。大考中心主任周兆民指出，今年因應疫情，進入考場的所有人員均需配戴口罩、且不開放陪考。

周兆民說明，為避免人群聚集，各考分區已預先規劃考生進場、出場及考分區內部移動之動線，並做好標示及引導管制以避免人潮聚集。為配合體溫量測，各考分區將規劃單一入口進場考生務必配合考場規劃的動線移動、落實防疫工作。

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▲110英聽考生均須配戴口單，若不配戴，將依規定取消考試資格 。（圖／記者崔至雲攝）

周兆民表示，110英聽比照109指考，由教育部提供口罩給所有考生、試務人員，考生進入考分區及試場時，均須配戴口罩，若有考生故意不配戴，並強行進入考分區，將依規定取消考試資格；若考生不戴口罩進入試場，則將扣減該節全部成績。

至於量測體溫的時間，周兆民說明，將於各廠考試的前一個半小時開始量測，上午場於9時30分開始量溫；下午場於12時30分開始量溫，若考生初檢量溫時若有發燒情形，由試務人員先引導至複檢量溫站，原則上於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍發燒，考生需移至防疫試場應試。





▲▼識別證設計防偽效果。（圖／記者崔至雲攝）

周兆民也提到，今年考生進入試場時，也必須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本，這次的識別證也特別有設計防偽效果，並區分為上下午場考生識別證，以及陪考識別證。另外，若有考生正值居家隔離、居家檢疫，可於12月12日參加英聽第二次考試。