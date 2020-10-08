蒼蠅停彭斯頭上！黏白髮120秒搶戲甩不掉　網笑崩：辯論大贏家

▲美國副總統彭斯頭上有蒼蠅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選辯論會7日落幕，但就在辯論交鋒進入尾聲階段時，一隻蒼蠅停在副總統彭斯的白色頭髮上，約莫2分鐘之久，就算是彭斯頭部多次轉動，牠也沒有離去，成為推特今晚最熱門的話題之一。

BREAKING: Fly lands on VP Pence's head. pic.twitter.com/e8eoeMXRnH — Josh Marshall (@joshtpm) October 8, 2020

根據電視轉播，正當彭斯談論系統系種族歧視不存在的同時，一隻黑色大蒼蠅飛來停在他的頭上。許多網友開玩笑表示，「有人可以來幫那隻蒼蠅做新冠病毒檢測嗎」、「那隻蒼蠅真的在他頭上2分鐘耶」、「辯論表現排名：賀錦麗第一，蒼蠅第二，副總統彭斯第三」、「天啊誰去訪問那隻蒼蠅，這太驚奇了」。

過沒多久，推特出現蒼蠅的推特帳號「Mike Pence's Fly」。不過，除了蒼蠅的出現之外，彭斯左眼泛紅的狀況也成為外界關注焦點，因為國際社會上部分新冠確診患者有結膜炎的症狀。

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