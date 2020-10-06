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學校宿舍「流通貨幣」傳說！　這款好用度直逼美金：半夜還會升值

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▲▼ 宿舍 ,床 。（圖／pixabay）

▲很多人學生時期都住過宿舍。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

住在學校宿舍中，總會發生各種趣事。就有一位女大生在《Dcard》揭密「學校宿舍的流通貨幣傳說？」文中表示，她們女生宿舍從樓上到樓上、學姐到學妹，大家都很習慣用一些非現金的東西當成貨幣。原PO文中舉例3種東西，笑說「不知道大家宿舍有類似的傳說嗎XDD 好奇還有哪些貨幣可以用。」

這位女網友文中表示，「不知道是不是只有我們宿舍這樣，就從樓上到樓下、學姊到學妹，大家很習慣用一些非現金的東西當成貨幣。」接著舉出3種貨幣，第1個是「各種口味的速食調理包」，說住她隔壁的學姐把一整排調理包都放在書架上，每次她幫忙買東西，對方就會丟一個調理包給她。

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第2個是「泡麵」，原PO笑說「要注意的是幣值會根據口味來決定」，還曝光她們宿舍的「幣值排名」大概是「雞汁>海鮮=其他」，而且到半夜或是下雨天的時候，這款貨幣通常又可以升值一波。第3個則是「遊戲代打」，不過這一項似乎比較常出現在男宿，「聽說遊戲強的人 在宿舍簡直是郭董等級？」

貼文一出，其他住宿生也紛紛留言，「我們宿舍也是這樣」、「我都囤某牌泡麵，好用程度大概是美金的概念」、「男宿還有一種流通貨幣叫作『D槽』。」奇妙的經驗讓不少網友超新奇，「怎麼搞得很像監獄XDDD 以物易物」、「太酷了吧！我們都沒有，還是一樣拿錢來交易XD」、「突然好想住宿舍啊！」

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