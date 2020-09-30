「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了

▲有少年在賣場偷舔冰淇淋，事後更上傳到IG上炫耀。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

近日網路流傳一段影片，一名少年到大賣場內偷舔桶裝冰淇淋，事後更將冰淇淋放回原位，影片曝光後引發網友憤怒，雖然少年後來在IG上有張貼自己購買的發票證明，但依舊被網友罵翻。

有網友在「爆廢公社」張貼一段IG限時動態截下來的片段，只見影片中少年從冰箱拿出冰淇淋後，直接打開蓋子偷舔一口，在全新的冰淇淋中挑出一個凹洞，之後嘴巴一邊說「還好耶」，一邊將冰淇淋放回冰箱。影片上甚至寫著「開聲音，會笑死」等充滿戲謔的字樣，但這一切看在網友眼中卻不是這麼一回事。

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網友張貼這則影片時直言「現在小孩教育堪憂啊！」，不少網友看到影片後，紛紛留言表示「已經沒腦袋成這樣囉」、「欠揍」、「公民道德敗壞」、「林北保證讓你吃冰淇淋吃到懷疑人生」、「這種包裝沒有封模的我都不敢買」、「啊不就是沒付錢在偷吃，是在狡辯什麼」、「不管有無買下，自己發佈這樣的片段，實在很容易讓某些人模仿，畢竟物以類聚」。

但後來也有網友表示，其實該名少年有買下這桶冰淇淋，拍攝影片純粹是為了好玩，但該名偷舔冰淇淋的少年，即便有貼出購買的發票證明，還是遭網友罵到關閉IG。

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