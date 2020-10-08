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更新／辯論聚焦「中國」問題　賀錦麗批：川普在貿易戰中輸了！

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▲▼民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國現任副總統彭斯與民主黨籍候選人賀錦麗將於7日晚間9時（台灣時間8日上午9時）在猶他州鹽湖城展開唯一一場電視辯論，由《今日美國》華盛頓分社總編輯佩奇擔任主持。受疫情影響，主辦方同意兩名候選人之間可用透明塑膠板隔開，並相隔至少3.7公尺，現場觀眾也必須全程配戴口罩。

【1010】

主持人詢問賀錦麗，「你對於2020年美國領導角色的定義為何？」賀錦麗說．「你必須信守對朋友的承諾，那些曾經支持你的人，你必須和他們站在一起。」她攻擊川普只相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的話，而非美國情報朋友的話，並表示美國退出伊朗和協議後，一切變得更不安全，「這是美國和朋友之間的協議。」

彭斯則說，美國人履行了對以色列的承諾，將大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，而且現在對北約提供的防禦資金也比歐巴馬政府時期還多。彭斯說，原本伊斯蘭國占領的區域比美國賓州還大，但現在都已經從地圖上消失了。

【1000】

主持人試圖將話題聚焦在氣候變遷，但兩人已經將話題轉向與中國的貿易戰，彭斯猛攻賀錦麗的綠色新政，若強制執行會讓所有就業機會消失。賀錦麗抓緊機會表示，「總統與中國的貿易戰輸了，美國失去了成千上萬的製造業工作機會，農民也破產了，有統計顯示，到這屆總統任期結束前，美國人失去的工作機會比任何一屆都還多。」

彭斯則表示，拜登一直共產主義中國的「啦啦隊長」，從未替美國製造業創造足夠就業機會。

【0950】

彭斯接著回應主持人的氣候變遷問題，他替政府在環境保護方面的紀錄感到驕傲，川普已經承諾保護環境，「川普說我們會繼續聽從科學。」彭斯也警告拜登與賀錦麗，若是重回巴黎氣候協定，會嚴重損害到美國經濟，「川普和我永遠把美國工人和就業放在首位。」

【0945】

接著聚焦在經濟問題，主持人詢問，增稅是否會危及美國經濟復甦？賀錦麗表示，拜登認為，經濟實力的標準應取決於美國工人和家庭的能力，而川普是用人們的「富裕程度」來衡量，「這就是為什麼他通過一項有利於1％人民的稅收法案，造成了2兆美元的赤字。」

賀錦麗說，自2月疫情爆發以來，失業保險的索賠人數已超過3000萬，儘管近幾周有所下降，但目前還有1200萬人還在申請。賀錦麗繼續攻擊川普的繳稅紀錄，彭斯則解釋，在擔任總統之前，川普只是一個商人而不是政治家，拜登則已經有50年的公職經驗。

【0943】

主持人再詢問，是否應該要求每個候選人都保持健康與納稅的透明度？賀錦麗說，她支持保持醫療與納稅紀錄的透明度，將矛頭再度指向川普。她痛批，《紐約時報》最新的報導顯示，川普在過去20年幾乎沒有繳稅。

彭斯回擊，這些報導都不是真實的，川普該負責的是總統任期內的經濟增長。他也巧妙迴避對於川普的納稅攻擊，指出川普在2016年以前是普通公民，拜登才是數十年來的「政治圈內人」。

【0935】

賀錦麗回擊表示，站在他身旁的這個人就是白宮疫情小組的負責人，但人們還在掙扎。

主持人詢問彭斯，白宮疫情爆發後大家才發現，政客都沒有遵照政府自己發布的疫情指導方針，那整個國家該怎麼辦呢？彭斯回應，美國人民已經得到了這個訊息，並且這在付諸實行，「川普總統和我相信美國人民會做出對自己健康最有利的選擇，我們尊重美國人的選擇。」

當主持人問及「人們是否應該接種川普政府提倡的疫苗」時，賀錦麗表示，如果防疫專家佛奇點頭，那她就會接種疫苗，「但如果是川普叫我們去打疫苗，我就不會去。」

主持人表示，彭斯與賀錦麗都將成為美國史上年紀最大的副總統，彭斯是否曾跟川普討論過健康狀況？彭斯選擇針對疫苗回應，要求賀錦麗「停止破壞人們對疫苗的信心。」

【0926】

賀錦麗微笑搖頭表示，但這些計畫都是失敗了，美國人民已經犧牲太多，「川普說新冠肺炎疫情是場騙局，但這是不對的。」接著拜登一度想打斷賀錦麗的發言，賀錦麗也立刻回應，「副總統，我還在講話。」

主持人在辯論開始時向兩位候選人表示，「你們有兩分鐘的時間回答問題，中途不會被我或其他候選人打斷，我們想要一場生動的辯論，但美國人也應該得到一場文明的討論，能夠進行一場相互尊重的交流。」

【0918】

彭斯說，美國在疫情開始就禁止世界第二大經濟體中國的航班進入，從來沒有總統這樣做過，他的決定拯救了數十萬人的性命，「川普在第一時間就把全國人民的健康放在首位。」彭斯也批評了拜登的防疫計畫。

【0910】

首個問題聚焦在是否要提出新的防疫措施，賀錦麗首先回答，全美已有21萬人死於新冠肺炎，「美國人民目睹了我們國家史上任何一屆政府最大的失敗。」白宮早就知道新冠肺炎的嚴重性，但卻不斷淡化嚴重性，甚至是隱瞞，直到現在還無具體措施，「但是拜登和我已經有了全國性的措施，我們將著重在接觸者追蹤與疫苗。」賀錦麗痛批，川普政府應該為此喪失連任的權利。

【0905】

美國現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）在主持人《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯佩奇（Susan Page）的介紹下入場。這場辯論將進行90分鐘，沒有任何廣告插播。賀錦麗也是首位參加大選的非裔與南亞裔女性。

▲▼彭斯與賀錦麗之間用塑膠板隔開。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭斯與賀錦麗之間用塑膠板隔開。（圖／達志影像／美聯社）

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