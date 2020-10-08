國慶連假「迎風背風」2樣情　下週熱帶擾動！東部有雨

▲中度颱風昌鴻將大迴轉朝日本前進，對台灣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，桃園以北、宜蘭花蓮有雨偏涼；背風面新竹以南則微熱。中度颱風昌鴻將大迴轉朝日本前進，對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(8)日至國慶(10日)盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花有局部短暫雨的機率，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍短暫降雨的機率。北台灣天氣較涼，中南部白天微熟早晚涼、日夜溫差大；今日各地平地氣溫如下：北部19至27度、中部20至33度、南部21至34度、東部19至31度。

▲下週(11)日起熱帶雲系通過呂宋島，進入南海並逐漸發展，雖未直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。

最新模式模擬顯示，下週(11)日起熱帶雲系通過呂宋島，進入南海並逐漸發展，雖未直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。

下週日至週三(14日)桃園以北仍有局部雨，東半部則降雨機率提高，局部地區並有明顯降雨；新竹以南仍為多雲時晴、穩定的天氣。各地氣溫略回升，北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼。