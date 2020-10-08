國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

▲交通部長林佳龍今主持國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開，高公局透過大數據分析，今（8）日傍晚5-6點就將出現一波車潮，壅塞狀況恐持續至連假首日（9日）凌晨1時。交通部長林佳龍表示，比起中秋四天連假，國慶連假只有三天，車流會更集中，分流更不容易， 嚴峻程度恐怕更甚中秋 ，請交通部疏運的同仁千萬不要掉以輕心。

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▲國慶連假前一天，國5估上午9點起就將湧現車潮。（圖／高公局提供）

今年國慶連假3天，高公局預估交通特性將以旅遊及返鄉車潮為主，交通量以首日最塞，雙向達115百萬車公里，是平日的1.3倍，其中，南下車流為64百萬車公里，為平日的1.5倍。

▲國慶連假前一日路況預報圖。（圖／高公局提供）

國慶日當天，雙向交通量為106百萬車公里，主要以北向為主；收假日（11日）則是北返車潮為主，雙向交通量也達113百萬車公里。

高公局指出，國慶連假前1日（8日）傍晚6點左右就會有車多壅塞情形，恐持續至首日（9日）1時，首日車流再自當日5時起出現車多壅塞至17時始紓解。

▲高公局預報員黃郁凱說明國慶連假國道交通預報。（圖／交通部提供）

林佳龍說，比起中秋四天連假，國慶連假只有三天，車流會更集中，分流更不容易， 嚴峻程度恐怕更甚中秋 ，請交通部疏運的同仁千萬不要掉以輕心。另外，國慶煙火在台南、國慶晚會在基隆，加上訂房率很高的宜花東地區，以及剛剛預報的易壅塞路段及時段，再次提醒國人特別留意。

為讓國慶連假疏運更順暢，林佳龍也指示高公局、公路總局等單位檢討中秋連假的疏運成效，同時在這次國慶連假做了檢討和精進。其中，包括更精準的匝道智慧儀控，以及國道、特別是雪隧路段，針對上次連假造成回堵的事故或故障車輛，林佳龍說，已經部屬了重兵，將全力提升排除事故車的能量。

▲高公局預估交通特性將以旅遊及返鄉車潮為主，交通量以首日最塞，雙向達115百萬車公里，是平日的1.3倍。（圖／交通部提供）

最後，林佳龍懇請用路人先做好車輛檢查，並透過1968app和高速小飛力的臉書粉專，瞭解疏運措施、並且掌握路況再上路。我也要特別提醒同仁， 相關資訊系統要加強備載流量的準備 ，確保民眾查詢時能夠暢順。他也鼓勵民眾多多利用公共運輸，包括雙鐵的加開班次，以及客運票價優惠、在地有腳的租車補助等等， 都還有名額可以申請。

針對勞苦功高的交通留守同仁，林佳龍說，他們犧牲假期與親友相聚的時光，堅守崗位服務國人，讓他想分享今年金曲獎年度專輯得主「阿爆」說的話，「我們的日常，是一些人犧牲了他們的日常。」也謝謝配合分流的用路人，選擇不見得對自己最方便的時段上路，並點播今年的金曲獎年度歌曲「Thank you」給大家。

▲▼國慶連假首日路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局為避免國5壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，鼓勵公共運輸。

由於今年中秋連假，高公局首創路況預報員服務，針對省公路或蘇花改未來是否也會有路況預報服務，公路總局局長許鉦漳表示，現在正在培養同仁做相關預報，等準備好之後就會比照高公局跟氣象局模式來進行預報處理。

▲▼國慶日當天路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局國慶連假前1天及假期間3天重點壅塞路段及時段，彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。建議民眾可多搭乘公共運輸，或可利用替代道路如台61替代國1、國3及台63替代國6，出發前先利用高速公路1968App掌握國道路況預報及交通疏導措施配合疏導措施並彈性調整行車時間與改道動線，避開易壅塞路段時段。

▲▼國慶連假收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

國慶連續假期重點壅塞時段及路段

10/9（五）

國1

⚫上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

國3

⚫上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

國5

⚫上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

10/10（六）

國1

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

⚫下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時大山-香山（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-19 時 舊正-霧峰系統（3倍）

10/11（日）

國1

⚫下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼行駛國道避開塞車，可多行駛替代道路。（圖／高公局提供）

高公局提醒，行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是往宜花東之民眾，建議搭乘公共運輸，若要開車前往者，請注意下雨視線不佳，且天雨路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

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