　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

▲交通部長林佳龍今主持國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開，高公局透過大數據分析，今（8）日傍晚5-6點就將出現一波車潮，壅塞狀況恐持續至連假首日（9日）凌晨1時。交通部長林佳龍表示，比起中秋四天連假，國慶連假只有三天，車流會更集中，分流更不容易， 嚴峻程度恐怕更甚中秋 ，請交通部疏運的同仁千萬不要掉以輕心。

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國慶連假前一天，國5估上午9點起就將湧現車潮。（圖／高公局提供）

今年國慶連假3天，高公局預估交通特性將以旅遊及返鄉車潮為主，交通量以首日最塞，雙向達115百萬車公里，是平日的1.3倍，其中，南下車流為64百萬車公里，為平日的1.5倍。

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲國慶連假前一日路況預報圖。（圖／高公局提供）

國慶日當天，雙向交通量為106百萬車公里，主要以北向為主；收假日（11日）則是北返車潮為主，雙向交通量也達113百萬車公里。

高公局指出，國慶連假前1日（8日）傍晚6點左右就會有車多壅塞情形，恐持續至首日（9日）1時，首日車流再自當日5時起出現車多壅塞至17時始紓解。

▲▼國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

▲高公局預報員黃郁凱說明國慶連假國道交通預報。（圖／交通部提供）

林佳龍說，比起中秋四天連假，國慶連假只有三天，車流會更集中，分流更不容易， 嚴峻程度恐怕更甚中秋 ，請交通部疏運的同仁千萬不要掉以輕心。另外，國慶煙火在台南、國慶晚會在基隆，加上訂房率很高的宜花東地區，以及剛剛預報的易壅塞路段及時段，再次提醒國人特別留意。

為讓國慶連假疏運更順暢，林佳龍也指示高公局、公路總局等單位檢討中秋連假的疏運成效，同時在這次國慶連假做了檢討和精進。其中，包括更精準的匝道智慧儀控，以及國道、特別是雪隧路段，針對上次連假造成回堵的事故或故障車輛，林佳龍說，已經部屬了重兵，將全力提升排除事故車的能量。

▲▼國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

▲高公局預估交通特性將以旅遊及返鄉車潮為主，交通量以首日最塞，雙向達115百萬車公里，是平日的1.3倍。（圖／交通部提供）

最後，林佳龍懇請用路人先做好車輛檢查，並透過1968app和高速小飛力的臉書粉專，瞭解疏運措施、並且掌握路況再上路。我也要特別提醒同仁， 相關資訊系統要加強備載流量的準備 ，確保民眾查詢時能夠暢順。他也鼓勵民眾多多利用公共運輸，包括雙鐵的加開班次，以及客運票價優惠、在地有腳的租車補助等等， 都還有名額可以申請。

針對勞苦功高的交通留守同仁，林佳龍說，他們犧牲假期與親友相聚的時光，堅守崗位服務國人，讓他想分享今年金曲獎年度專輯得主「阿爆」說的話，「我們的日常，是一些人犧牲了他們的日常。」也謝謝配合分流的用路人，選擇不見得對自己最方便的時段上路，並點播今年的金曲獎年度歌曲「Thank you」給大家。

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假首日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局為避免國5壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，鼓勵公共運輸。

由於今年中秋連假，高公局首創路況預報員服務，針對省公路或蘇花改未來是否也會有路況預報服務，公路總局局長許鉦漳表示，現在正在培養同仁做相關預報，等準備好之後就會比照高公局跟氣象局模式來進行預報處理。

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶日當天路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局國慶連假前1天及假期間3天重點壅塞路段及時段，彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。建議民眾可多搭乘公共運輸，或可利用替代道路如台61替代國1、國3及台63替代國6，出發前先利用高速公路1968App掌握國道路況預報及交通疏導措施配合疏導措施並彈性調整行車時間與改道動線，避開易壅塞路段時段。

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

國慶連續假期重點壅塞時段及路段

10/9（五）

國1
⚫上午南向
7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）
8-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）
⚫上午北向
10-12 時圓山-大華系統（4倍）

國3
⚫上午南向
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

國5
⚫上午南向
6-16 時南港系統-坪林（5倍）

10/10（六）

國1
⚫上午北向
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
⚫下午北向
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫下午北向
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時大山-香山（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫下午北向
11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6
⚫下午西向
16-19 時 舊正-霧峰系統（3倍）

10/11（日）

國1
⚫下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-18 時南屯-后里（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫下午北向
16-18 時關西-大溪（4倍）
16-18 時大山-香山（4倍）
16-18 時竹山-中興（3倍）
16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫下午北向
10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6
⚫下午西向
16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼行駛國道避開塞車，可多行駛替代道路。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局提醒，行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是往宜花東之民眾，建議搭乘公共運輸，若要開車前往者，請注意下雨視線不佳，且天雨路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷
快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見
姊夫半夜性侵小姨子　姊姊聽聲音驚醒：不想事情擴大
4大學生夜探柴山鬼洞！　0點0分聽女子嚎哭聲嚇傻
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

水淹農地小廟、墓地變「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷

雲林農遊趣4路線玩體驗...品嚐華山咖啡香「林北卡好」菸樓文化

國慶連假313萬人擠搭雙鐵！煙火加持「台南住房率78％」全台最高

國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

金門高中甄選6次才找到代理教師　身份起底！家長轟：黑手進校園　

大陸逼改名才能參加旅展！林佳龍轟「損人不利己」：僅會引反彈

取代味精！炒高麗菜加「它」鮮味再升級　內行人讚：廚師級技巧

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

水淹農地小廟、墓地變「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷

雲林農遊趣4路線玩體驗...品嚐華山咖啡香「林北卡好」菸樓文化

國慶連假313萬人擠搭雙鐵！煙火加持「台南住房率78％」全台最高

國慶連假僅3天「車流會更集中」　林佳龍憂：嚴峻程度恐更甚中秋

金門高中甄選6次才找到代理教師　身份起底！家長轟：黑手進校園　

大陸逼改名才能參加旅展！林佳龍轟「損人不利己」：僅會引反彈

取代味精！炒高麗菜加「它」鮮味再升級　內行人讚：廚師級技巧

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

東森自然美攜手工研院　探究肌膚檢測大未來

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

台灣是隻「豪豬」！　美國安顧問：解放軍兩棲攻台太難

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

15歲少女騎腳踏車撞BMW！車主諒解不追究...3年後卻挨告了

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

高雄最難開在這！　運將曝慘況：比考駕照還難

更多熱門

相關新聞

玩爆國慶連假！全台11大活動懶人包

玩爆國慶連假！全台11大活動懶人包

剛度過中秋連假後緊接著迎來的就是雙十國慶連假了！今年十月的兩個連假真是讓許多人傷透腦筋到底要如何安排，這次直接幫大家整理了全台北中南東的11個精彩活動，讓大家愛去哪玩就去哪玩！

危險！國慶煙火落焰區2處勿闖

危險！國慶煙火落焰區2處勿闖

竹縣警公布　國慶連假交管7大路段

竹縣警公布　國慶連假交管7大路段

國慶連假疏運　0至5時國道全線暫停收費

國慶連假疏運　0至5時國道全線暫停收費

國慶連假天氣曝！「這2區」偏涼爽、短暫雨

國慶連假天氣曝！「這2區」偏涼爽、短暫雨

關鍵字：

國慶連假國道國道交通疏導措施高公局林佳龍

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

《玩很大》行前通知留小鬼名字

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面