國慶連假313萬人擠搭雙鐵！煙火加持「台南住房率78％」全台最高

▲交通部今舉辦國慶連假交通聯合預報，由部長林佳龍主持。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假明（9）日登場，交通部觀光局預期連假3天全台住宿人次約82.9萬人次，其中以施放國慶煙火的台南市住房率78％最高。台鐵局預估，平均每日將湧入68.4萬人次，3天約205.2萬人次，其中收假日當日最高，可達75.1萬人次。高鐵公司則表示，預估3天總量108.1萬人次，收假日27萬人次最多。等於雙鐵連假間將有313.3萬人次搭乘。

觀光局根據旅宿業者填報資料統計，今年國慶連續假期訂房率分別為北部41％、中部60％、南部62％、東部69％、離島55％，與去年相比，僅中部、東部稍有成長。

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觀光局推估，連假期間各地區住宿人次總計82.9萬人次，包括北部22.3萬、中部17.2萬、南部22.6萬、東部15.7萬、離島5.1萬，與去年相比負成長3.85％。

▲觀光局表示，今年國慶各地住宿旅客突破82萬人次。（圖／交通部提供）

觀光局表示，今年國慶連假與中秋連假時間接近，且只有3天，因此住房率略低，由於台南市有施放國慶煙火，因此訂房率為全台最高，達78％，中部平均住房率也有成長。

根據台鐵運量預估，今年每日平均運量為68.4萬人次，包括西線61.4萬、東線7萬人次，單日最高運量為收假（11）日，西線65.2萬、東線7.46萬，共75.1萬人次。全線每日運能可較平日增加9％。

▲▼國慶連假交通聯合預報，邀請高公局、氣象局等說明。（圖／交通部提供）

另外台鐵局也加強疏運措施，包括加開北花優惠復興號6班次、加開實名制列車、東線莒光號乘車優惠、國慶晚會與煙火散場時段加開區間車、加開返工全車自由座2班次、增加支線運能等。

高鐵公司表示，預計連假3天運量為108.1萬人次，收假（11）日為27萬人次最多，其中北上達16萬人次。尖峰時段包括今日下午到晚上南下車次、收假日下午到晚上北上車次。共加開108班車，較平時運能增11％，準點率與發車率都是100％。