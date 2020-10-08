美戰機上午在台海劃完中線　傳共機下午再闖我西南空域

記者林銘翰／台北報導

飛機追蹤網站「Plane Finder」8日顯示，美國空軍一架MC-130J特種作戰機在上午11時，從北向南沿著台海中線飛行，國防部下午證實此事，並表示相關動態國軍都有掌握，狀況正常。不過有消息指稱，共機8日下午再度侵入我西南空域，我國空軍則依照慣例使用廣播驅離。

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）



根據「Plane Finder」8日最新資料顯示，美軍MC-130J上午11點左右進入台灣海峽，由北向南沿著海峽中線飛行，約於12點30分左右完成任務離開，剛好在航跡圖上留下一條「海峽中線」。國防部下午證實，美軍特戰運輸機上午沿著台海中線，由北向南飛行，相關動態國軍都有掌握，狀況均屬正常。

據指出，共機8日下午再度入侵我西南空域，空軍照例在空警戒、兩度廣播驅離，高度為3600公尺，我空軍依照慣例升空攔截，並以廣播驅離。

國防部長嚴德發7日於立法院證實，2020年至今共有217架次共機侵擾台灣西南空域，國軍派遣2972架次戰機堅偵攔截，共耗費255億元；中共船艦迄今則有1029艘次擾台，我國海軍維保費用約花費57億元。

至於共機飛越海峽中線，嚴德發則證實今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄。嚴德發也呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。

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