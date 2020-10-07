桃園市民卡開通「讓座服務」　搭公車有座位需求不必說

▲交通局提出「桃園市公車讓座服務計畫」專題報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為提升公車服務品質，透過發行量達167萬的桃園市民卡開通讓座服務，讓有座位需求的民眾可靠卡感應讓座燈，感應成功後會亮起綠燈，語音提醒「如果您方便請禮讓座位給有需要的人」，讓其他不分博愛座或一般座的乘客，可依自身狀況及意願進行讓座，推廣深化社會的讓座文化。

▲交通局提出「桃園市公車讓座服務計畫」專題報告。（圖／市府提供）

市府交通局7日於市政會議中，提出「桃園市公車讓座服務計畫」專題報告指出，禮讓座位是國人普遍的美德，但仍有一些懷孕初期或無法久站等隱性需求者，無法從外觀得知是否有座位需求。

交通局副局長王旭斌表示，「公車讓座服務系統」挑選行經榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院以及衛福部桃園醫院三大醫療院所的統聯客運168路線15輛公車，以及大溪復興幹線部分班次公車進行試辦，孕婦及其他有座位需求的隱性需求者，可以在服務申請網站填寫相關資料，經1日工作天的審核，即可開通服務。

王旭斌指出，以桃園市民卡作為服務媒介，無需額外製作傳感器、吊飾等，不但節省建置及管控成本，也可改善製作傳感器成本高、一次性使用、服務對象受限及貼紙不明顯等缺點，擴大服務對象及便利性。未來交通局將於公車上發送宣傳文宣，在智慧候車亭LED屏幕播放宣傳影片，拓展公車讓座服務範圍。

又，目前已持有桃園敬老卡、愛心卡的民眾，無需另外申請，即刻享有讓座提醒服務，若臨時需要座位且未申辦服務，或未持有桃園市民卡的民眾，也可請公車司機協助手動開啟讓座燈服務，不論是博愛座或一般座的乘客，都可依自身狀況及意願進行讓座。

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