台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程　黃偉哲：為市民朋友提供最好的服務

▲為便利山線地區交通，台南市政府積極推動第2期小黃公車，台南市長黃偉哲宣布龍崎、關廟地區3條小黃公車路線開通營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為便利山線地區交通，台南市政府積極推動第2期小黃公車，台南市長黃偉哲30日出席記者會，宣布龍崎、關廟地區3條小黃公車路線－紅11、紅12、紅13開通營運，提供在地鄉親更方便的交通服務。

交通局長王銘德、公路總局嘉義區監理所所長李輝宏、龍崎區長蕭琇華、關廟區主任秘書涂秀惠、興南汽車客運課長姜如瑜、中華衛星大車隊總經理蔡榮輝及市議員郭鴻儀、蔡筱薇、許又仁等人皆到場共襄盛舉。

台南市長黃偉哲表示，小黃公車是台南市政府施政滿意度最高的其中一個項目，特別是在台南偏遠地區，能夠契合民眾的需求，除了固定班次外，還能預約叫車，所以競爭力非常強，尤其比大型公車環保、省錢、靈活、舒適，因此南市府會全力持續推動小黃公車，並感謝議會在經費上的支持，共同為市民朋友行的權利及便利提供最好的服務。

小黃公車即日起正式進入龍崎、關廟地區服務，紅11往牛埔農塘、紅12往烏山頭、紅13往阿蓮，便利的交通服務深入社區聚落，讓在地長者或學子生活出行更方便，也滿足觀光客前往牛埔農塘、月世界、烏山步道等旅遊需求，進而帶動地方觀光經濟發展。

目前紅11除第一班維持興南客運行駛外，其餘班次為小黃公車；紅12共6班次全為小黃公車；紅13則於晚上8時以後的2班次為小黃公車，其餘24班次仍維持興南客運行駛。

黃偉哲表示，去年開通5條小黃公車路線大受好評，今年陸續於白河、左鎮、關廟、龍崎再開通6條路線，都是依據地方聚落特性提供合適的交通服務，落實以人為本的大眾運輸發展模式，讓大台南每個地方都有優質的公車服務。

交通局長王銘德表示，部份小黃公車服務是依據電子票證大數據分析後，將原有較少人搭乘的的公車班次轉型為小黃公車，但尖峰時間乘客較多的班次仍沿用大型公車服務，因此不會出現尖峰時段用小黃公車行駛的窘境。

本次3條小黃公車路線（紅11、紅12、紅13），除提供原本固定班次路線服務外，也提供電話預約（06-2912222），預約服務時間從早上6時至晚上10時，民眾至遲可於乘車前一天下午5時前預約，只要2人以上即可發車，路線依原公車路線行駛，不能指定行駛其他路線或路徑，但可彈性於公車站牌1公里內到指定地點接送。

公運處長吳俁之指出，除增加預約班次服務外，收費方式亦比照大台南公車收費，使用電子票證上下車，即可享有基本里程26元免費，持市民卡的相關優惠亦完全相同，服務與優惠都不縮水，歡迎市民朋友多持電子票證搭乘小黃公車。

黃偉哲表示，小黃公車從最初的白河、玉井開始推廣，到今年的左鎮、龍崎、關廟，已補足山線地區的公車服務缺口，明年將再進一步推廣到海線地區，讓公車路網深入到台南市每個偏遠區域，努力實踐「市府做得更好，市民過得更好」的施政理念。

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