手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

▲手抖非老人病，台中一名小提琴高材生因「原發性震顫」痛斷音樂路 。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

手抖並非老人病！中國醫藥大學附設醫院神經部醫師呂明桂指出，根據統計，台灣及全世界65歲以上人口中，患有「原發性震顫」的比率超過4%，但其實手抖並非好發於老人家，門診就曾收治一名就讀國中的小提琴高材生，原本要出國攻讀音樂路，但因手抖太過嚴重，根本無法拉琴，只能忍痛放棄。

中國附醫神經部7日召開記者會說明原發性震顫發生原因、情況以及治癒方式，現場也找來一名80歲的林伯伯，罹患原發性震顫多年，雙手嚴重顫抖，連拿筆寫字、舉杯喝水、與人握手等都無法完成，直到赴中國附醫接受磁振導航聚焦超音波/神波刀治療後，才不再為顫抖所苦。

▲80歲的林伯伯(中)罹患原發性震顫多年，連拿筆寫字、舉杯喝水、與人握手等都無法完成。 （圖／記者游瓊華攝）



呂明桂，經過許多臨床研究，神經醫學專家發現只要以一定數量的超音波束聚焦於病患的一側丘腦腹中核 ，患者對側手部的顫抖就可以獲得明顯改善。這項治療的優點是患者不必承受開刀的風險，整個治療過程維持清醒，不需要麻醉。少數患者治療後會有短時間走路不穩或手麻 ，但通常很輕微。

呂明桂透露，除了小提琴高材生因手抖，導致許多細微音符無法順利拉出，不得不放棄拉琴，門診上也遇過一名國小六年級女童，寫字時手會不停顫抖，不僅字體歪曲不端正，也耗費比一般學生還要長的時間才能完成作業，家長緊急帶孩子到院求診，透過藥物治療改善。

▲對罹患原發性震顫的患者而言，連拿筆寫字、舉杯喝水、與人握手等都無法完成。 （圖／記者游瓊華攝）



【更多新聞】

►女嬰全身狂冒水痘！母照顧也中獎...竟是爸爸害的 醫：致命危機

