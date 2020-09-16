　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解決法醫人力缺口　法務部與中國附醫簽約...協辦解剖鑑定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中國醫藥大學附設醫院今天與法務部簽訂合作解剖鑑定協議書。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國醫藥大學附設醫院今天與法務部簽訂合作解剖鑑定協議書。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

目前全台各地檢署法醫師僅設置1到3名，較大地檢署則設置5人，法務部為解決法醫人力不足問題，提升法醫解剖品質與效率，委託中國醫藥大學附設醫院法醫病理部，協辦法醫解剖鑑定。今天法務部法醫研究所、台中地檢署與中國附醫簽訂協議書協助法醫解剖鑑定，期盼雙方合作後能提升法醫鑑定水準與效率，也更能符合國際標準與世界潮流。

法務部長蔡清祥表示，各地檢署法醫師雖非接受醫療基礎訓練的醫師，但專業足以進行初步相驗工作，唯進一步解剖鑑定還是需要與醫學中心的法醫、病理科醫師進行，因此除了第一線需仰賴地檢署法醫師，進一步深入的解剖鑑定未來則由醫學中心協辦，目前法務部中部與中國附醫合作外，南部則與高醫大合作，北部醫學中心也在洽談中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天中國附醫協辦法醫鑑定協議書由法務部法醫研所代理所長陳宏達、台中地檢署檢察長毛有增、及中國附醫院長周德陽簽約。未來中國附醫法醫病理部，將由病理部主任、也是資深法醫王約翰負責法醫解剖鑑定。中國附醫表示，王約翰是國內少數具備法醫病理專科證書的法醫師，擔任法醫近20年，長期受聘為法醫研究所兼任研究員，初期將接受臺中地檢署委託法醫解剖案件，共同提升法醫鑑定的品質。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
黃鴻升驟逝　《玩很大》團隊取消下週錄影忍痛協辦後事
小鬼黃鴻升4年前曾逃「奪命死劫」！救小黃司機一命網淚：善良的
快訊／黃鴻升初步相驗結果出爐！檢方：家屬同意解剖
快訊／黃鴻升遺體送抵二殯！父親現場快閃眉頭深鎖
去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

與警犬隊合照！小鬼穿球衣「帥炸身影」曝　中市警局慟：上月才見

世界病人安全日！中國北港附醫：就診3訣竅好護身

愛奇藝、騰訊下架　消基會：應讓200萬訂閱戶依法解約退費

內行挑這款！「獨頭蒜」一體成形...少見的意外驚喜

連反應時間都沒有！他問「獨居者心肌梗塞」怎自救？網曝唯一解法

解決法醫人力缺口　法務部與中國附醫簽約...協辦解剖鑑定

東森購物績優獲內政部表揚肯定　王令麟：持續配合政府政策回饋社會

「連4年辦假帳號」祝生日快樂　他怨被封鎖：只是想聊聊天！網轟爆

美和科大開學日！警官開講平安秘技：反毒抗詐注意交通

羅東「經典小鎮」立牌！遊賞林蔭之美...吃遍夜市美食

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

與警犬隊合照！小鬼穿球衣「帥炸身影」曝　中市警局慟：上月才見

世界病人安全日！中國北港附醫：就診3訣竅好護身

愛奇藝、騰訊下架　消基會：應讓200萬訂閱戶依法解約退費

內行挑這款！「獨頭蒜」一體成形...少見的意外驚喜

連反應時間都沒有！他問「獨居者心肌梗塞」怎自救？網曝唯一解法

解決法醫人力缺口　法務部與中國附醫簽約...協辦解剖鑑定

東森購物績優獲內政部表揚肯定　王令麟：持續配合政府政策回饋社會

「連4年辦假帳號」祝生日快樂　他怨被封鎖：只是想聊聊天！網轟爆

美和科大開學日！警官開講平安秘技：反毒抗詐注意交通

羅東「經典小鎮」立牌！遊賞林蔭之美...吃遍夜市美食

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

YooA拿一位爆哭！Oh my girl隊長跳上舞台幫伴舞　深厚感情看哭粉絲

快訊／新北萬里男遭西瓜刀連6砍　背部切開30公分傷口爆血送醫

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

短腿貓越獄！奴才「騰空攔截」秒撈回　牠狂失敗超傻眼

聯絡簿被壓！小奴才輕聲喊醒「喵紙鎮」　溫柔暖舉網讚

大門上方有樑穿過「凡事搥心肝」　命理師提點：一直錯過機運

小鬼黃鴻升驟逝《玩很大》團隊取消下週錄影　忍痛協辦後事

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孕婦被推下懸崖！夫先環抱親一口　下秒變臉猛一推...狠心：妳去死吧

生活熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

屁孩「炸民宿」驚悚照曝光　房務開門傻掉

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

「下課禁管教學生」教育部新規讓老師反彈

女友跟主管出差只訂一間房　網怒了

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

2020過一半　細數台灣謝幕名人

更多熱門

相關新聞

吵架報復的很多！這招就誇張了...

吵架報復的很多！這招就誇張了...

高雄鳳山區9日上午7點左右，警方接獲民眾報案，指稱在前一天(8日）晚間10點，和友人一起到一家釣蝦休閒館喝酒，結果在酒酣耳熱之際，和其中一名朋友發生口角衝突，結果沒想到對方越想越不爽，竟然在事隔幾小時後，也就是9日凌晨5點，持槍枝到被害人經武路的住家滋事，現場開了兩槍後逃逸。

研究員陳彥涵解剖動物　為牠發聲

研究員陳彥涵解剖動物　為牠發聲

女華僑分屍案　疫情卡關家屬拿不到死亡證明

女華僑分屍案　疫情卡關家屬拿不到死亡證明

台漁船「大旺號」涉虐漁工、人口販運

台漁船「大旺號」涉虐漁工、人口販運

法醫界「尹柯南」　屏東講解常見兒虐案

法醫界「尹柯南」　屏東講解常見兒虐案

關鍵字：

法醫地檢署中國醫藥大學附設醫院解剖周德陽解剖鑑定

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面