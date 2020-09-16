解決法醫人力缺口　法務部與中國附醫簽約...協辦解剖鑑定

▲中國醫藥大學附設醫院今天與法務部簽訂合作解剖鑑定協議書。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

目前全台各地檢署法醫師僅設置1到3名，較大地檢署則設置5人，法務部為解決法醫人力不足問題，提升法醫解剖品質與效率，委託中國醫藥大學附設醫院法醫病理部，協辦法醫解剖鑑定。今天法務部法醫研究所、台中地檢署與中國附醫簽訂協議書協助法醫解剖鑑定，期盼雙方合作後能提升法醫鑑定水準與效率，也更能符合國際標準與世界潮流。

法務部長蔡清祥表示，各地檢署法醫師雖非接受醫療基礎訓練的醫師，但專業足以進行初步相驗工作，唯進一步解剖鑑定還是需要與醫學中心的法醫、病理科醫師進行，因此除了第一線需仰賴地檢署法醫師，進一步深入的解剖鑑定未來則由醫學中心協辦，目前法務部中部與中國附醫合作外，南部則與高醫大合作，北部醫學中心也在洽談中。

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今天中國附醫協辦法醫鑑定協議書由法務部法醫研所代理所長陳宏達、台中地檢署檢察長毛有增、及中國附醫院長周德陽簽約。未來中國附醫法醫病理部，將由病理部主任、也是資深法醫王約翰負責法醫解剖鑑定。中國附醫表示，王約翰是國內少數具備法醫病理專科證書的法醫師，擔任法醫近20年，長期受聘為法醫研究所兼任研究員，初期將接受臺中地檢署委託法醫解剖案件，共同提升法醫鑑定的品質。