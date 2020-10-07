台美復交案遭對岸警告　民進黨罕見勉勵國民黨：找回良心為時不晚

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對立院通過美台復交等提案，中國大陸警告國民黨「不要損害中華民族根本利益」。民進黨發言人周江杰7日表示，台灣作為民主國家，民進黨尊重國會的決議案，也歡迎國民黨和主流民意站在一起，「呼籲對岸要明辨是非，認真理解尊重台灣主流民意，才是有益於兩岸關係的發展。」

國民黨立院黨團提出「請求美國協助抵抗大陸」、「台美恢復邦交」決議案，引起對岸高度不滿，認為國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。

對此，民進黨發言人周江杰表示，台灣作為民主國家，民進黨尊重國會的決議案，也歡迎國民黨和主流民意站在一起。他呼籲對岸要明辨是非，認真理解尊重台灣主流民意，才是有益於兩岸關係的發展；另外，他也誠心建議對岸要多了解台灣的民意，尊重台灣的民主制度，別再指手劃腳、一意孤行，使兩岸關係越走越遠。

對於國民黨罕見遭對岸批評，民進黨勉勵國民黨，「現在都有看清主流民意的價值，為時不會太晚，他們的良心再找回來了。」並強調對岸真的要仔細的思考，「既然他們用『明辨是非』來講國民黨，我們也期待他們能明辨是非」。

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