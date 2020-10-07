正港8+9！黑膠帶「神轉彎」騙19年　1張照片揭秘「詭車牌」

▲新北市一名蔡姓男子為了躲交通罰單，竟將機車車牌竄改依行使變造特種文書罪（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

新北一名蔡男為躲交通罰單，竟天真以黏貼黑色膠帶方式變造，將數字的9黏成8，經民眾察覺拍照檢舉。台北地院考量他在審理期間坦承犯行，雖依行使變造特種文書罪起訴，考量他沒前科，判拘役30日，得易科罰金3萬，也獲緩刑2年，但得向公庫繳交2萬元，另外將變造車牌沒收，亦可上訴。

判決指出，蔡男於2001年2月6日領得車牌號碼OOO-096普通重型機車牌照後，因屢次有交通違規而收罰單紀錄，竟基於變造特種文書之下將「OOO-096」號機車車牌，以黏貼黑色膠帶之方式，變造為「OOO-086」號機車車牌。

今年1月9日下午，蔡男將車停放在新北市市區，經過機車旁的民眾覺得車牌詭異，將它拍下來檢舉，經警循線追查終於在隔月找到蔡男，並經同意搜索後扣得變造車牌1面，也遭檢察官提起公訴。

不過蔡男於台北地院審理時坦承犯行，北院認為牌照屬公路監理機關所發給，具有公文書性質，但蔡男卻以黑色膠帶黏貼在數字中間變更車牌，自屬變造特許之特種文書行為，將蔡男依偽造特種文書罪起訴。但法官審酌認為蔡男無前科且單親扶養2名小孩與父親，也在犯後已知所悔悟，因此判拘役30日，得易科罰金3萬，但可緩刑2年，不過得向公庫繳交2萬元。

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