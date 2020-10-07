睡到一半驚醒...爺爺竟壓身上狂摸！她「1周內遭蹂躪2次」慘懷孕

▲狼祖父對孫女生出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）。

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義一名狼祖父日前看到，未滿12歲的孫女「小花」（化名）在床上熟睡，竟然在一星期內2度性侵對方，還導致她因此懷孕。整起事件直到學校老師發現異狀後才曝光。對此，嘉義地檢署調查後，依法將這名狼祖父起訴。

起訴指出，狼祖父與小花同住，而他分明知道孫女是未滿14歲之女子，竟基於對未滿14歲女子為強制性交之犯意，2度強行侵犯小花。狼祖父先是在3月某天晚上，趁著小花躺在床上熟睡時，於違反對方意願情況下，伸手撫摸其胸部、下體。

小花驚醒之後，嚇得將祖父給推開，怎料卻仍遭對方強行性侵得逞。更誇張的是，事隔一個禮拜後，狼祖父又以同樣手法對小花強行性侵。小花遭辱之後，生活中展現出異狀，而老師發現她行為異常，進一步關心之後竟發現小花已經懷孕，全案才因此曝光。

另外，檢方調查發現，小花腹中的胚胎與祖父的染色體檢測結果，均符合親子遺傳法則，親子關係機率預估為99.99999999.8%。對此，檢方調查偵結後認為，狼祖父已經犯下對未滿14歲之女子犯強制性交罪嫌將他起訴，且依2次強制性交犯行，犯意各別，請予分論併罰。

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