批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣7日於中常會致詞表示，10月對中華民國是意義深遠的月份，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象，國民黨有責任喚醒國人對台灣光復的重視。國慶日將至，身為中華民國的開國政黨，國民黨也會永遠應該銘記109年前這一天。





▲國民黨主席江啟臣主持黨團幹部授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣表示，10月份是豐收的季節，對中華民國更是意義深遠的月份。這個星期六就是10月10日國慶日、雙十節，身為中華民國的開國政黨，國民黨永遠應該銘記109年前這一天，感謝挺身起義掀起辛亥革命浪潮的前人。

江啟臣說，國慶日當天，除了他會以中國國民黨黨主席的身份出席國慶大典外，國民黨也將在上午8點，在中央黨部前舉行升旗典禮，彰顯本黨對於國慶的重視，以及對於國家的祝福。

江啟臣表示，藉此機會也邀請所有中常委當天一同參加，一起大聲唱出國歌，不但要慶祝我們國家的誕生，更要相互勉勵為中華民國，繼續打拚，讓中華民國永續發展，繁榮昌盛，「R.O.C FOREVER！」

江啟臣表示，10月25日更是台灣光復節，75年前的這一天，中華民國政府的代表在台灣人民與盟軍代表的見證下，接受日方投降。也是在這一天，中華民國正式從日本政府手中，接手台灣與澎湖群島的治理，結束長達50年的日本殖民統治。鼓舞多少浴血8年抗戰的全國軍民，更牽動無數人悲歡離合的人生，有厚重而深沉的歷史意義。

江啟臣表示，台灣光復更是中華民國與台灣的重要歷史連結，然而在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

對此，江啟臣說，國民黨更應該堅持立場，喚醒國人對光復的重視，黨內已經著手規劃台灣光復節的系列活動，從學術性的研討會，到歡欣團聚的音樂會，讓大家不管是透過知性的探討，或是感性的歡慶，都能有機會更深思台灣光復的意義。屆時他將會請所有的夥伴一起來參與，一起回顧過往，展望未來，以歷史為根本，思索中華民國在台灣的前景與發展。

此外，江啟臣說，中午已經正式授證任命本會期立法院的黨團幹部，期待這個會期本黨能夠在所有黨團幹部以及黨籍委員的努力下，有更好的問政成績，展現本黨的問政能力，全力做好在野黨監督、制衡的工作，一步步贏回人民的信任。

江啟臣表示，在今天授證之前，立法院黨團不但透過多次提案凸顯民進黨在瘦肉精豬肉管理上的兩套標準以及寬鬆無力；更提案要求執政的蔡政府，以具體的作為落實台美友好，期待台美友好從由虛轉實，更進一步保障國家安全。

江啟臣說，未來黨團更會擬定攻防節奏，在食安議題、修憲議題、國家安全、民生經濟等議題上，有更加令人期待的表現。我也要借大家雙手，給林為洲總召、還有所有的黨團成員一個掌聲，也拜託所有的常委跟黨務主管，繼續支持黨團，做黨團最堅實的後盾！

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）