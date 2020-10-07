第2會期黨團幹部授證　江啟臣感謝林為洲：幹部的辛苦當過就知道！





▲國民黨主席江啟臣主持黨團幹部授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日舉行立法院黨團第十屆第二會期黨團幹部布達授證典禮，由主席江啟臣頒發黨團書記長、副書記長以及各委員會委員長等黨團幹部證書。江啟臣致詞表示，感謝林為洲總召帶領上個會期，擔任黨團幹部其實特別辛苦，笑稱「當過的就知道。

江啟臣表示，布達是一個責任，領二張證書的各委員會委員長代表了雙重的責任。國民黨立法院黨團在林為洲總召帶領之下，這屆以來經歷非常多事情，立法院裡面每天都有不一樣的議題，面對的不僅是自己，其中也有朝野間的攻防，仰賴黨團每位成員的通力合作。

江啟臣說，擔任黨團幹部其實特別辛苦，笑稱「當過的就知道」，因此他也要特別感謝每位幹部願意撥出自己的時間貢獻予黨團，相信只要大家同心協力，黨團的運作一定可以非常順暢。

江啟臣表示，作為一個在野黨，最重要的是符合人民的期待，人民期待國民黨做一個稱職的在野黨，為他們發聲、爭取福利，國民黨會盡全力來做，感謝黨團幹部們這屆以來的努力付出。

同時，江啟臣也強調，第二會期對國民黨來說非常重要，相關重要法案、議題、預算審查有賴黨團幹部做最好的規劃、布局與攻防，他身為黨團一員也必須接受領導，黨團同心協力把事做好就是對人民最好的交代。

▲國民黨黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）





▲國民黨主席江啟臣主持黨團幹部授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）