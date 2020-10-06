年底啟用！桃市府與中大首創合建國民運動中心　大學與社區雙贏　

▲桃市府與中央大學全國首創合建國民運動中心。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導



桃市府與中央大學首創合建國民運動中心，年底將啟用，創造大學與社區雙贏 ，市長鄭文燦6日視察表示，預計今年底啟用，成為桃園第6座國民運動中心，未來結合市民運動日及市民卡優惠等活動，擴大中央大學運動設施使用效益，將創造大學與社區雙贏。

▲鄭文燦視察中央大學國民運動中心。（圖／桃園市政府提供）



桃園市政府2年前與中央大學簽訂合作協議書，推動中大國民運動中心興建計畫，中大開放校園運動設施供市民使用，市府出資8000萬元校方自籌1000元萬興建國民運動中心。

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▲運動中心年底啟用，希望能創造大學與社區雙贏 。（圖／桃園市政府提供）

新建場館不僅規劃SPA水療設備、桌球教室及重訓室等運動設施，同時結合中央大學籃球、排球場、網球場、田徑場、游泳池等現有運動場地和設施，並配合市民運動日（每月最後一個星期五）及市民卡相關優惠活動，打造中大國民運動中心成為市內各級學校教學、運動代表隊訓練場地及適合市民運動的最佳場所，盼達到學校和市民雙贏策略。



中央大學校長周景揚表示，中央大學運動場館及運動設施相當齊全，感謝市府支持此項合作案，中央大學亦將採購全新標準國際比賽規格桌球桌、重訓器材及相關智慧健康檢測等設備，讓中央大學師生有更優質的教學環境，也讓周圍居民享受更完善的運動空間，未來將加強展現社會責任，與市府和市民共同創造三贏。

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