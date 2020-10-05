山版百慕達三角洲！他曝「這大學」容易迷路：晃很久又回到原點

▲原PO認為最容易迷路的大學是中央大學。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多大一新鮮人開學日第一天上學，會因為校園太大而迷路，有網友表示，日前走訪台大校園，因為面積太大走到崩潰，但是校園內路標很清楚，道路很整齊沒有迷路的問題。他認為，最容易迷路的是中央大學，「去過三次都覺得很像山上版百慕達三角洲，晃了很久還是回到原點」。

原PO在PTT板上發文，日前跟朋友在公館聚餐，吃飽飯後決定到台大校園散步，「走進台大後發現完全沒風，走到崩潰的我們就開始討論台大這麼大，我們用走的進來是不是笨蛋」，走了一圈發現台大都四四方方，道路整齊之外標示也很清楚，不至於出現迷路的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，最容易迷路的大學，應該是位於桃園中壢的「中央大學」，「去過三次都覺得很像山上版百慕達三角洲，晃了很久還是回到原點，很容易迷失方向，超可怕。」沒想到最多網友點名的大學是「東海大學」，「東海走一走上一秒在教堂，下一秒就看到牛，然後就迷路了」、「當然是東海大學」、「東海要走超級久」、「東海黑壓壓」。

▲東海大學。（圖／ETtoday資料照）

▲ 國立屏東科技大學佔地面積為298.3公頃。（圖／翻攝國立屏東科技大學官網）

也有其他網友表示，「自己讀的大學之外都容易迷路」、「淡江你不知道大門是哪一樓，你就會永遠困在一樓找不到出口」、「屏科大，我在學校裡面迷路都會開google map」、「東華不會迷路啦，除非硬要往樹林裡衝」、「中正超級大，每次要去上課都滿身大汗」。

曾就讀中央大學的同學則表示，「中央其實也是四四方方的，可能只是路標不明顯，所以剛進去時可能比較容易迷路，佔地面積雖然不大，但校園內小路很多，常常會不知道自己在哪裡，走小路容易失去方向感。」

據了解，國立屏東科技大學於1986年遷入現在的老埤地區，倚大武山，傍東港溪，佔地面積為298.3公頃，目前為全臺灣校地面積最大的大學。東海大學位於台中市西屯區，佔地面積為135.5公頃。國立中央大學位於桃園市中壢區，佔地面積為62.65公頃。