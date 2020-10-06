什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的私人停車場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署6日舉行聯合拍賣會，拍賣包括私人停車場、公寓、補習班教室、西畫、水晶與木雕飾品等動產與不動產多筆，也吸引不少民眾民眾前往競標，經過一個下午拍賣結果，總計拍得452萬餘元，將全數挹注國庫，桃園分署表示，每月第一週的星期二均定期舉辦聯合拍賣會，有興趣民眾可事前掌握相關拍賣資訊，可參閱桃園分署官網或臉書撿好康。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的補習班教室。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署6日下午2時30分在桃園區中正路1195號1樓騎樓開放空間進行不動產拍賣投標，本次拍賣廣受矚目的標售物件包括中壢區私人停車場、桃園區南豐二街的公寓、桃園區三民路三段的補習班教室，拍定後均現場進行點交，因為地段與價格都很透明，因此吸引不少民眾前往競標。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的公寓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同日下午3時30分在分署1樓進行動產拍賣與變賣，拍賣物件包含陽信商銀、菲凡能源科技公司、南山人壽保險公司、光弘生醫科技公司實體股票，還有多項中西名畫、水晶、木雕等飾品，此外，桃園市警察之友會桃園辦事處特地捐贈愛心文旦，所得除關懷弱勢義務人外，提供10箱文旦在拍賣會上義賣，所得款項將悉數捐入桃園分署愛心社，作為日後關懷弱勢義務人的基金。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的西畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

總計一個下午拍定金額為452萬9千6百元，愛心文旦則全數售出，桃園分署指出，每月第一週的星期二在下午3時均舉辦聯合拍賣活動，歡迎民眾踴躍購買拍賣物品，相關資訊請參閱桃園分署官網與臉書。

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