　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的私人停車場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的私人停車場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署6日舉行聯合拍賣會，拍賣包括私人停車場、公寓、補習班教室、西畫、水晶與木雕飾品等動產與不動產多筆，也吸引不少民眾民眾前往競標，經過一個下午拍賣結果，總計拍得452萬餘元，將全數挹注國庫，桃園分署表示，每月第一週的星期二均定期舉辦聯合拍賣會，有興趣民眾可事前掌握相關拍賣資訊，可參閱桃園分署官網或臉書撿好康。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的補習班教室。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的補習班教室。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署6日下午2時30分在桃園區中正路1195號1樓騎樓開放空間進行不動產拍賣投標，本次拍賣廣受矚目的標售物件包括中壢區私人停車場、桃園區南豐二街的公寓、桃園區三民路三段的補習班教室，拍定後均現場進行點交，因為地段與價格都很透明，因此吸引不少民眾前往競標。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的公寓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的公寓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同日下午3時30分在分署1樓進行動產拍賣與變賣，拍賣物件包含陽信商銀、菲凡能源科技公司、南山人壽保險公司、光弘生醫科技公司實體股票，還有多項中西名畫、水晶、木雕等飾品，此外，桃園市警察之友會桃園辦事處特地捐贈愛心文旦，所得除關懷弱勢義務人外，提供10箱文旦在拍賣會上義賣，所得款項將悉數捐入桃園分署愛心社，作為日後關懷弱勢義務人的基金。

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的西畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署6日下午進行聯合拍賣會，其中拍賣品中的西畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

總計一個下午拍定金額為452萬9千6百元，愛心文旦則全數售出，桃園分署指出，每月第一週的星期二在下午3時均舉辦聯合拍賣活動，歡迎民眾踴躍購買拍賣物品，相關資訊請參閱桃園分署官網與臉書。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

►影／桃園眷村文化節4市長齊聚　避談2024大選...柯P：無聊的題目

►保母開車載3幼童撞安全島翻覆　怨「小孩吵鬧害分神」下場出爐


►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
蕭敬騰追憶學長小鬼！　獻唱愛曲《你知道嗎》惹哭網
行刑手身藏17顆子彈！殯葬少東遭爆頭瀕腦死　傷心妻擬器捐
丸子三兄弟隔17年合體　Junior哽咽「呼喚小鬼1句話」…
峮峮、楊丞琳現身小鬼追思會！　衣服「外星人」圖樣藏洋蔥
鬼鬼熱舞模仿黃鴻升！短髮+紅外套「我們一起永遠想念哥哥」
吳宗憲KID「中間留位子給黃鴻升」：我們3個為大家服務
小鬼現身3分鐘說再見　「我是黃鴻升，謝謝你們一路的陪伴」
Live／楊丞琳、蕭敬騰獻聲小鬼追思會　直播看這裡
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄救護車出勤時出車禍！1男隊員右眼角1公分撕裂傷送醫

什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

苗栗男駕車恍神「彎路直直溜」　重擊2車翻覆...撞毀BMW屁股慘了

行刑手身藏17顆子彈曝！殯葬少東遭爆頭瀕腦死　傷心妻擬大愛器捐

瑪奇回奶了！手遊廣告特寫動漫女角胸部晃動　3電視台挨罰

影／濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

保母開車載3幼童撞安全島翻覆　怨「小孩吵鬧害分神」下場出爐

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

快訊／高雄救護車出勤時出車禍！1男隊員右眼角1公分撕裂傷送醫

什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

苗栗男駕車恍神「彎路直直溜」　重擊2車翻覆...撞毀BMW屁股慘了

行刑手身藏17顆子彈曝！殯葬少東遭爆頭瀕腦死　傷心妻擬大愛器捐

瑪奇回奶了！手遊廣告特寫動漫女角胸部晃動　3電視台挨罰

影／濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

保母開車載3幼童撞安全島翻覆　怨「小孩吵鬧害分神」下場出爐

影／領股息or賺價差？分析師曝「1穩賺指標」　遇利空也能跌出身價

大里阿伯來買比雅久！發票中千萬創紀錄　車行店員：羨慕忌妒恨

快訊／高雄救護車出勤時出車禍！1男隊員右眼角1公分撕裂傷送醫

買鬍鬚張便當235元…她打開配菜僅「筍絲+玉米」氣炸：吃罐頭？

每天睡前吃蛋糕甜食？放鬆心情不成反讓「心臟受害」

一打噴嚏痛到哭！米可白肋骨以下到尾椎無法動「扎30針救命」

大小貨車夾殺台中女科大生！上課遇違停奪命　父母見慘狀崩潰哭喊

蕭敬騰追憶學長小鬼！　獻唱愛曲《你知道嗎》…催淚歌詞惹哭網

藍營提案台美復交被酸　鄭照新問蘇貞昌：吳釗燮沒良心？

什麼都有！執行署桃園分署拍賣公寓、停車場　拍得452萬繳國庫

社會熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

即／又有機車闖國道！黃牌重機誤上國3路肩

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

更多熱門

相關新聞

詐團瑪莎拉蒂跑車成拍賣會主角　桃分署將辦拍賣會

詐團瑪莎拉蒂跑車成拍賣會主角　桃分署將辦拍賣會

行政執行署桃園分署9月1日將舉辦聯合拍賣會，其中最引人矚目的是原價逾5百萬元的瑪莎拉蒂跑車，該輛跑車為詐騙集團首腦劉姓女子所有，因犯案所得被查扣淪為法拍物，另外還有豐田休旅車等5部車輛與40筆不動產、台灣證交所股票等，均有設定底價，有興趣民眾可上網桃園分屬官網查詢，想撿便宜者當天可到桃園區富國路100號現場競標。

桃園分署拍賣會　電梯別墅不到千萬

桃園分署拍賣會　電梯別墅不到千萬

日本防衛省決定舉行「軍備拍賣會」

日本防衛省決定舉行「軍備拍賣會」

佳士得春拍延期照樣精彩

佳士得春拍延期照樣精彩

藏金閣5月網路拍賣會母親節拿好禮！

藏金閣5月網路拍賣會母親節拿好禮！

關鍵字：

執行署桃園分署拍賣會繳國庫

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面